"Нужно ограничить россиян": министр культуры пообещал защитить украинские СМИ

Министр культуры Владимир Бородянский заявил, что Украина должна ввести ограничения на владение гражданами РФ украинскими СМИ и участие в них российского капитала.

Об этом он сказал в среду, 30 октября, на Форуме единства в Мариуполе, передает "Укринформ". "Мы должны ввести ограничения на владение средствами массовой информации российскими гражданами или использования российского капитала для финансирования СМИ. Мы должны вести обязательную регистрацию лицензирования в зависимости от ограничения ресурса для различных видов медиа", – сказал Бородянский.

Министр добавил, что одним из инфструментов определения участия российского капитала в СМИ может быть финансовый мониторинг. По его словам, на законодательном уровне эту инициативу могут представить в первом квартале 2020 года.

По словам министра, в среднем 30% украинцев регулярно пользуются российскими СМИ. С их помощью РФ убеждает, что Украина – страна фашизма, тогда как сама Россия не является участником конфликта на Донбассе и лишь способствует мирным переговорам.

Бородянский считает, что Украина должна защищать свое информационное пространство.

"Мы считаем, что можем и должны формировать в международном контексте новые правовые модели, которые позволяют эффективно отличать "фейк" от "не фейка", отвечать на вызовы гибридной войны, бороться с таким явлением как "глубинные фейки", – отметил он.

Бородянский анонсировал введение в юридическое поле "понятия и критериев манипулирования общественным мнением". "Мы также по-другому будем защищать представителей медиа, не только юридически, но и финансово", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандистский телеканал Russia Today оконфузился с сюжетом о ядерном вооружении США, перепутав страны на карте мира.

Российские пропагандистские СМИ истерично отреагировали на учения украинских танкистов на Донбассе. Также в РФ пообещали, что Украина без российского газа замерзнет и распадется на куски.

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