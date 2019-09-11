"Нужно ангельское терпение": в Украине ужаснулись от состояния дорог

Украинские водители продолжают страдать от ужасных дорог. На них автомобили рискуют остаться без колес, а люди теряют вечность, пока доберутся до нужного места.

Об одной "незабываемой" поездке на Facebook рассказала жительница Херсона Ирина Конрад. "Трасса Херсон – Снигиревка, 55 километро и 2,5 часа в пути (скорость в среднем 22 км/ч, - Ред.). Это УЖАС!!! Нужно ангельское терпение, чтобы одолеть эту дорогу", – написала она в группе "Херсон днем и ночью".

На видео, опубликованном в сообщении, видно, что асфальтная дорога густо усеяна трещинами, всюду ямы, а с обоих краев – широченные колеи от грузовиков.

"Адская" дорога

"Та эта дорога ещё лет 20 назад уже плакала и требовала ремонта. В село Висунь, когда еду, разговариваю лишь на лексиконе, другие языки просто забываю", – комментирует Игорь Мовчан.

Другие жители Херсонской области подтверждают – нормальных дорог между городами практически нет.

"Зато не летают!", – пытаются найти в этом позитив другие водители.

Трасса Херсон – Снигиревка

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 11 сентября, в Одессе детективы НАБУ задержали руководителя Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко. Его подозревают в получении взятки.

В субботу, 7 сентября, в Голосеевском районе Киева во время получения взятки в размере 4 тыс долларов был задержан начальник Полтавской таможни Николай Калиниченко.

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