Нужен миллиард мышей: украинцы проверили слова чиновника о пропаже 2700 вагонов зерна

Советник министра МВД Михаил Апостол сообщил, что почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши. В Facebook подсчитали, что для этого их понадобился бы почти миллиард.

Об исчезновении зерна Апостол написал в Facebook по результатам аудита Госрезерва. Сумма убытков составила более 800 млн грн.

"Эту недостачу, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорилого, обнаружили в ходе аудита. Прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Черткове, на Тернопольщине. Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в более чем 150 вагонов-зерновозов", – добавил Апостол.

Зерно из Госрезерва якобы съели мыши

Сколько нужно было мышей

Новость о "прожорливых мышах" получила огласку в соцсетях. Предприниматель Роман Грабежов предложил отбросить предположение о заоблачном уровне коррупции и подсчитать, сколько же требовалось мышей, чтобы съесть столько зерна.

"Вагон зерна – это 70 тонн. 2700 вагонов – это 189 000 тонн зерна. Мышь в день съедает 3 грамма зерна. Ну давайте предположим, что украинский мышь очень прожорливая и ест вдвое больше. Получается, что за месяц мышь съест 6*30 = 180 гр зерна. То есть чтобы съесть один килограмм зерна, нужны грубо говоря 5 мышей. Тонну – соответственно 5000 мышей", – написал Грабежков.

А значит, чтобы съесть 189 тысяч тонн зерна из Госрезерва нужно было почти миллиард мышей (5000*189000 = 945 млн мышей).

Грабежков на этом не остановился и вычислил, что если этих мышей построить в шеренгу, то это будет 100 тысяч км, или 2,5 раза по экватору вокруг планеты.

А если мыши просто станут колонной, то займут площадь 500 гектар. "Это 5 квадратных километров. Весь центр Киева. А вы говорите вирус. Вот кого нужно бояться. Госрезервовских мышей", – подытожил Грабежков.

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