"Ну как с ними договариваться?" В "Нафтогазе" ответили на требования РФ

Требование "Газпрома" отказаться от арбитража – невыполнение взятых на себя обязательств. Так, российская сторона, подписывая договор с "Нафтогазом", взяла на себя обязательство все споры решать в международном арбитраже, а теперь сами же требуют от этого отказаться.

Об этом на своей странице Facebook заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. "Нафтогаз и Газпром согласились в контракте, что решение арбитража является "окончательным и обязательным для исполнения". Поэтому "нулевой вариант" – это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность Газпрома перед Нафтогазом была равна нулю. Демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы даже согласны взять этот долг газом", – написал Витренко.

Нафтогаз Delo.ua

При этом он добавил: "Ну как договариваться со стороной, которая не выполняет свои договоренности и не хочет нести за это ответственность?"

Стокгольмский арбитраж признал, что Украина годами переплачивала за российский газ даже по сравнению с европейской ценой. Суд постановил, что "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов (плюс проценты).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза. Соответствующая директива ЕС предусматривает обязательство выделять оператора газопровода, независимого от компании, поставляющей ему газ.

Конгресс США планирует ввести санкции против компаний из Германии и Швейцарии, которые занимались строительством трубопровода "Северный поток-2". Ограничения могут вступить в силу уже до католического Рождества, 25 декабря.

В России заявили, что будущие американские санкции против компаний, которые строят газопровод "Северный поток-2", незаконны, а потому призвали европейцев их обходить.

Посол Дании в России Карстен Сендергорд заявил, что перед выдачей разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" его стране необходимо было убедиться, что проект соответствует экологическим стандартам.

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