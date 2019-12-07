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7 декабря • обновлено в 18:43
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"Ну как с ними договариваться?" В "Нафтогазе" ответили на требования РФ

5.1т
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Требование "Газпрома" отказаться от арбитража – невыполнение взятых на себя обязательств. Так, российская сторона, подписывая договор с "Нафтогазом", взяла на себя обязательство все споры решать в международном арбитраже, а теперь сами же требуют от этого отказаться.

Об этом на своей странице Facebook заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. "Нафтогаз и Газпром согласились в контракте, что решение арбитража является "окончательным и обязательным для исполнения". Поэтому "нулевой вариант" – это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность Газпрома перед Нафтогазом была равна нулю. Демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы даже согласны взять этот долг газом", – написал Витренко.

Нафтогаз

Нафтогаз

Delo.ua

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При этом он добавил: "Ну как договариваться со стороной, которая не выполняет свои договоренности и не хочет нести за это ответственность?"

Стокгольмский арбитраж признал, что Украина годами переплачивала за российский газ даже по сравнению с европейской ценой. Суд постановил, что "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов (плюс проценты).

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза. Соответствующая директива ЕС предусматривает обязательство выделять оператора газопровода, независимого от компании, поставляющей ему газ.

  • Конгресс США планирует ввести санкции против компаний из Германии и Швейцарии, которые занимались строительством трубопровода "Северный поток-2". Ограничения могут вступить в силу уже до католического Рождества, 25 декабря.

  • В России заявили, что будущие американские санкции против компаний, которые строят газопровод "Северный поток-2", незаконны, а потому призвали европейцев их обходить.

  • Посол Дании в России Карстен Сендергорд заявил, что перед выдачей разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" его стране необходимо было убедиться, что проект соответствует экологическим стандартам.

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Тема
Цена на газ
Место
Украина
Теги
газ НАК "Нафтогаз" Газпром
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Петров Игорь
Петров Игорь
...лапти,заплатите долг и спите спокойно...и можете сказку про спи.женый газ рассказывать кажен день, ваши микроорганизмы в это верят.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Недолго музыке играть, недолго бабуинцам танцевать.
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Мир Миру
Мир Миру
Треба продовжувати претензійно-позовну роботу. Інакше, вже можна буде капітулювати. Після будівництва і запуску Турецького потоку і Північного потоку-2, немає віри в обіцянки щодо транзиту газу територією України. Так само 10 років тому Путін-Мєдвєдєв-Ющенко "гралися" з Тимошенко посеред зими.
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