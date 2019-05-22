Новый закон для "евробляхеров" вступил в силу: когда ждать штрафов 

В Украине 22 мая вступил в силу закон, который переносит введение штрафов за нарушение Таможенного кодекса "евробляхерами" на 90 дней – до 24 августа.

Об этом говорится в законе, зарегистрированным под номером 8371. Документ Верховная Рада приняла еще 16 мая. Согласно нему, введение штрафов за превышение срока нахождения в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией переносится на 3 месяца.

Ранее глава комитета по налоговой и таможенной политике парламента Нина Южанина заявляла: "Вероятно, среди автомобилей, которые остались, 80% были отданы на разбор на запчасти". В льготный период было растаможено больше 140 тысяч старых автомобилей с иностранной регистрацией, а после него — 2300.

Напомним, что в Киеве 15 мая владельцы авто на еврономерах частично перекрыли движение на ул. Грушевского. Они требовали продления льготного периода для растаможки своих машин, который должен был истечь 22 мая.

Какие штрафы введут:

за вождение машины на еврономерах – 8 500 грн;

повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

от 1 до 10 суток – 340 грн;

от 10 до 20 суток – 8 500 грн;

от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

от 30 суток – 170 000 грн.

Как писал OBOZREVATEL, также "евробляхеры" лишатся права заниматься коммерческой деятельностью, например, работать в службах такси.

8 ноября 2018 года Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см – €75 и €150.

Также Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы машин на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

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