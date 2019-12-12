Украинцев смогут увольнять без предупреждения: все скандальные нюансы нового КЗоТ

В Украине готовятся изменения в Трудовой кодекс (КЗоТ). Работодатели смогут увольнять работников без предупреждения, а работа на выходных будет оплачиваться ниже, чем сейчас.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL, который изучил опубликованный в соцсетях проект документа и выяснил, какие новшества ожидают украинцев. Первое нововведение – граждан по решению суда или во время военного положения могут заставить работать на армию (альтернативная служба), даже если им и не хочется.

Также новый КЗоТ ударит по кошелькам тех, кого работодатель принуждает работать ночью или на выходных. Сейчас официально действует двойная ставка (доплата +100%), а по-новому закон разрешит платить "как минимум на 20% выше". То есть, если сейчас за рабочий день платят 500 грн, а за работу в выходной – 1 тыс. грн., то по-новому заплатят всего 600 грн.

Из обещанных новаций – отказ от "бумажных" трудовых книжек. Работодатели будут входить в реестр социального страхования, там увидят, где раньше работал сотрудник, и зарегистрируют новое рабочее место.

Уволить смогут просто так

Самое неприятное новшество – новые причины для увольнения. Так, в статье 35-й законопроекта работодателю дают право по собственному желанию увольнять сотрудника. Раньше нужно было указывать основания для такого решения, и если бы работодатель просто так "попрощался" с сотрудником, тот мог бы пойти в суд и выиграть его.

Новые причины для увольнения:

по желанию работодателя;

повторное за 180 дней нарушение трудового договора (без указания, какого именно пункта).

"Перечень условий трудового договора, нарушение которых является основанием для его прекращения в соответствии с настоящей статьей, определяется в трудовом договоре", – говорится в документе.

А если сотрудник откажется подписывать соглашение, то работодатель его может просто заранее предупредить. "В случае отказа работника подписывать дополнительное соглашение, предусматривающее расторжение трудового договора на этом основании, трудовой договор расторгается работодателем в одностороннем порядке путем предоставления работнику в соответствии с установленными трудовым договором условиями", – говорится в документе.

Вопрос беременных

Также, по новому КЗоТу защищать от увольнения женщин будут только до 70 дней до родов и 56 дней после родов.

В мировой практике увольнение беременных женщин - это нормальное явление. Но нельзя сказать, что они менее социально защищены, просто беременные женщины и женщины с детьми имеют абсолютно равные права для трудоустройства наравне с другими.

Конечно, есть моменты, когда женщины, уже намереваясь забеременеть, устраиваются на работу, чтобы потом получить декретные выплаты. Возможно, изменения в КЗоТ связаны с такими прецедентами, и работодатели, сталкиваясь с таким опытом, хотят себя защитить.

Новый Трудовой кодекс

Как сообщал OBOZREVATEL в Украине уже несколько лет обсуждают введение нового трудового кодекса. С одной стороны, действующий закон устарел, а с другой – профсоюзы обеспокоены: "усовершенствование" может привести к тому, что увольнять сотрудников станет легче. Кабинет министров уже несколько месяцев готовит новый кодекс.

Министр экономики Тимофей Милованов опроверг информацию о том, что в Украине хотят ввести 12-часовой рабочий день и разрешить увольнять беременных.

Новый Трудовой кодекс, который разрабатывает партия "Слуга народа", изменит процедуру увольнения и предусмотрит новые формы трудовых договоров.

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