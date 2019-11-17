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17 ноября • обновлено в 21:48
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Без тепла и света: украинский город оказался на грани катастрофы

1.3т
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В Новом Роздоле Львовской области – критическая ситуация с отоплением, кроме того, несколько районов города остались без электричества, под угрозой поставки воды на некоторые улицы.

Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины" на странице в Facebook. "Ситуация на предприятии и в городе критическая. Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы", – отмечается в тексте.

В связи с этим компания пригласила работников Новороздольской ТЭЦ, а также работников, уволившихся из-за невыплаты заработной платы предыдущим управляющим с мая-2019, на встречу в понедельник, 18 ноября.

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ТСН

В сообщении говорится, что нанятая компанией полиция охраны должна обеспечить доступ на эту встречу работников ТЭЦ, как действующих, так и тех, которые недавно уволились из-за невыплаты зарплаты.

"Нафтогаз" подчеркнул, что работает не только над тем, чтобы максимально быстро проверить техническое состояние инфраструктуры и запустить ТЭЦ Нового Роздола и Новояворовска, но и над тем, чтобы вернуть специалистов.

"Ведь люди не получали зарплату от прошлого управляющего "Гарант Энерго М" течение 5 месяцев. Мы понимаем, что часть людей вынужденно уволилась, чтобы получить право на помощь от государства и хоть как-то кормить свои семьи. Эти люди получат право вернуться", – заявила пресс-служба.

В "Нафтогазе" добавили, что первой задачей является обеспечение наличия специалистов для подготовки оборудования и сетей к запуску.

Напомним:

  • 13 ноября премьер-министр Алексей Гончарук находился в Новояворовске и Новом Роздоле из-за задержки отопления.

  • Он сообщил, что правительство будет инициировать передачу Новояворовской ТЭЦ в управление компании группы НАК "Нафтогаз".

Как сообщал OBOZREVATEL, возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Тема
Отопительный сезон в Украине
Место
Украина Львов
Теги
НАК "Нафтогаз" коммунальные услуги
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ОТДАЙТЕ ЕГО ПОЛЬШЕ! НЕ МУЧАЙТЕ РАГУЛЕЙ!
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Ukraine The
Ukraine The
Это нормально. В Европе много где так. Каждый сам в своем доме за свое отопление отвечает. Но газ и электричество нельзя у России покупать. Лучше померзнуть, чем Путин нападет. Львiвцы должны быть стойкими.
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