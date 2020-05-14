Новый прогноз по спросу на нефть разрушил все ожидания – МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает рекордного падения спроса на нефть в 2020 году, но несколько снизило его возможный масштаб после того, как страны начали смягчать карантинные меры.

Ожидается, что спрос на нефть упадет на 8,6 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете МЭА, сообщило агентство Reuters. Ранее прогноз предсказывал, что падение спроса может быть большим на 690 тыс. баррелей в сутки.

Падение спроса на нефть

"Около 2,8 миллиарда человек будут жить в условиях изоляции, направленной на сдерживание коронавируса в конце мая, по сравнению с 4,0 миллиардами в апреле", – говорится в прогнозе.

Агентство также отметило более высокую, чем ожидалось, мобильность населения в европейских странах и Соединенных Штатах, а также более высокий спрос на нефть в Китае по мере того, как страна восстанавливается после вспышки вируса.

“Экономическая активность начала постепенное, но хрупкое восстановление. Однако по-прежнему сохраняется значительная неопределенность. Самый большой вопрос заключается в том, смогут ли правительства смягчить карантинные меры, не вызвав возобновления вспышек COVID-19”, – сообщило МЭА.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в ближайшей перспективе могут взлететь с $27 до $35-50 за баррель (марка Brent), стоимость барреля WTI может вырасти от $19,9 до $20-25. Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

В ОПЕК считают, что стоимость нефти во второй половине 2020 года будет колебаться вокруг $40 за баррель.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Саудовская Аравия в июне собирается наполовину сократить поставки нефти в США и Европу. Отгрузки сырья некоторым покупателям в этих регионах сократятся на 60-70%.

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