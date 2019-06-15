Новый пенсионный возраст в Украине: кого и как коснется решение Конституционного суда

В Украине Конституционный суд постановил: ограничивать возраст выхода на пенсию по выслуге лет – неправильно.

Мол, эта норма нарушает права украинцев и не соответствует главному Закону страны.

Речь идет в первую очередь об учителях, медиках, летчиках, для которых с 2015-го ужесточили условия выхода на заслуженный отдых.

OBOZREVATEL разобрался, на кого и как повлияет решение КСУ.

Главное:

КСУ признал неконституционным закон, который изменил правила для выхода на пенсию по выслуге лет;

около 500 тыс. украинцев вышли на пенсию по специальным правилам;

юристы считают, что те, кто из-за неконституционной нормы раньше не получал пенсию, могут добиться компенсации через суд.

Конституционный суд против Рады

Еще в 2015-м парламентарии приняли решение – часть украинцев, которые имеют право на заслуженный отдых по выслуге лет, обязать работать дольше. Если раньше им было достаточно, например, отработать 25 лет для того, чтобы выйти на пенсию, то сейчас женщина не может закончить карьеру раньше 50 лет, а мужчина – раньше 55-и. То есть фактически добавилось еще одно условие, помимо стажа – минимальный возраст.

Это новшество коснулось летчиков, медиков, работников образования, социального обеспечения и деятелей культуры, а вот металлурги и шахтеры остались со "старыми" правами. 45 народных депутатов обратились в Конституционный суд с требованием разобраться, законно ли их коллеги продлили время работы для ряда категорий.

И Конституционный суд, решение которого не может быть обжаловано, решил, что для выхода на пенсию достаточно стажа и не нужно ждать 50-55 лет. Более того, решение о том, чтобы увеличить необходимый стаж на пять лет, также не соответствует главному закону страны.

Пенсия в Украине Pixabay

"Увеличение на пять лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников, лишает этих лиц права на социальную защиту и не соответствует конституционным принципам прав и свобод человека", – заявили в пресс-службе Конституционного суда.

Что говорится в решении:

украинцам не нужно ждать 50 лет (женщинам) и 55 лет (мужчинам), чтобы выйти на заслуженный отдых по выслуге лет;

повышение необходимого стажа – противоречит Конституции.

Для примера, учитель, которые уже имеет 25 лет стажа, но которому всего лишь 47 лет, на данный момент для получения пенсии должен достичь возраста 50 лет, а также к 2019-му иметь минимум 27,5 лет стажа. То есть на пенсию такой работник образования выйти не может, хотя, согласно решению Конституционного суда, это нарушает его права.

В таком случае человек имеет право не только выйти на заслуженный отдых раньше 50 лет, но и получить компенсацию за то, что не получал пенсию какой-то период времени из-за неконституционного решения Рады.

Адвокат Анна Гантов поясняет: в 152-й статье Конституции сказано, что материальный или моральный вред, который был нанесен неконституционным решением, компенсируется государством.

"Тут есть большая проблема – как воплощать эту статью Конституции и решение Конституционного суда в жизнь. У нас нет законодательства, которое четко бы описывало процедуру компенсации и воплощения решений. Но! Суд не имеет права отказать в иске, обосновывая это пробелами в законодательстве. И, думаю, есть очень большие шансы в таком случае выиграть иск и получить компенсацию за вред, который был нанесен неконституционным решением", – предполагает адвокат.

Пенсионерка pixabay

К слову, это далеко не первое решение КСУ в пользу пенсионеров. Ранее служители Фемиды сняли ограничения на максимальную пенсию для себя же и своих коллег. Если обычные украинцы не могут получать больше 10 минимальных пенсий, пенсии судей ничем не ограничены.

Гантов считает: такое решение может стать прецедентом и поводом для того, чтобы народные депутаты в погоне за электоратом также обратились с просьбой рассмотреть и другие пенсионные ограничения. В 2017-м, к примеру, в рамках пенсионной реформы начали увеличивать требования по стажу для получения пенсии в 60 лет, а также пересмотрели формулу расчета выплат, в результате чего их размер снизился примерно на 17%.

Правда, здесь также стоит учитывать и возможности бюджета. Пенсионный фонд Украины и без того дефицитный, а чем раньше украинцы выходят на заслуженный отдых, тем меньше они будут получать.

Пенсионный возраст в Украине: кто сможет работать меньше

В Украине пенсии по выслуге лет получают около полумиллиона украинцев. Ежегодно их число пополняются новыми учителями, врачами и шахтерами. Норма закона о выходе на пенсию по выслуге лет привела к тому, что в Украине появились тысячи 40-летних пенсионеров, которые даже при желании не могут отказаться от работы, так как размер их пенсии близок к минимальному.

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В результате они продолжают работать и получают свою пенсию. Норма, которую приняли в 2015-м, должна была постепенно увеличить требование по стажу с 25 до 30 лет. А также уменьшить число "молодых" пенсионеров. Основная причина таких решений – дефицит Пенсионного фонда, которые последние несколько лет колеблется около 150 млрд грн. Кроме того, солидарная система предполагает, что работающие украинцы своими взносами с зарплат содержат пенсионеров. И чем больше пенсионеров и чем меньше работающих, тем сложнее функционировать системе.

Важно также отметить, что в то время как часть украинцев сможет выходить на заслуженный отдых даже раньше 50 лет, около 45% всех 60-летних уже через 9 лет должны будут работать до 63 и 65 лет. Это связано с новыми требованиями по стажу, которые Рада утвердила в 2017-м и которые ежегодно повышают "норму отработанных лет" на 12 месяцев. В результате в 2028-м только те, кто официально отработал 35 лет, смогут вовремя получить свою выплату.

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