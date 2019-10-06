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6 октября • обновлено в 12:09
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Новый пенсионный возраст в Украине: чего ждать от кардинального решения

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В Украине отменили минимальный возраст для выхода на пенсию за выслугу лет для определенных категорий работников.

Соответствующее решение № 2-р/2019 принял Конституционный суд, передает РБК. Теперь выйти на пенсию раньше смогут: До 50 лет — работники лётного и лётно-испытательного состава; до 55 лет — работники сферы медицины, образования, соцобеспечения и театрально-концертных и других зрелищных коллективов.

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Согласно решению КСУ, пенсию по выслуге лет в соответствии со ст. 51 Закона № 1788 смогут получить граждане, работающие на вредных предприятияx и потерявшие трудоспособность из-за условий работы до наступления пенсионного возраста.

В Конституционном суде уточнили, что положения закона № 1788 о повышении на 5 лет возраста выхода на пенсию для женщин, а также увеличение на 5 лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников — лишают их права на социальную защиту и поэтому не отвечают конституционным принципам прав и свобод человека, и соответственно являются незаконными.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го — 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
пенсии Пенсионный фонд
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hunt andres
hunt andres
Шапиро, ваш выход)))
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