Новый курс доллара в Украине: что заложили в бюджет на 2020-й

В Украине проект бюджета на 2020 год, который рассмотрят 14 ноября, рассчитали с учетом курса доллара в 27 грн/$. По оценкам Кабмина именно столько в среднем будет стоить американская валюта.

Об этом говорится в макропрогнозе, который использовали при расчете главного финансового документа страны. Стоит отметить, что 13 ноября американская валюта продавалась в банках по курсу в 24,52 грн/$.

Отметим, в ситуации, когда гривня укрепляется, бюджет Украины теряет доходы: некоторые акцизы платят в евро. Кроме того, компании, которые зарабатывают в валюте, теряют обороты в перерасчете на гривню.

Курс доллара в Украине

Одна из причин укрепления гривни в 2019-м – покупка иностранцами украинских долговых ценных бумаг. Несмотря на снижение учетной ставки НБУ и последовавшее за этим снижение доходности по государственным облигациям, спрос на украинский государственный долг остается высоким.

Отметим, курс продажи безналичного доллара США в Украине в октябре вырос на 1,7% до 24,78 грн. за доллар, наличного – на 2,9% до 24,99 грн за доллар. Средний размер спреда по наличным операциям с американской валютой повысился до 1,5%, что свидетельствует о неопределенности на рынке, которую участники обменных операций закладывают в цены покупки и продажи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!