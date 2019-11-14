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14 ноября • обновлено в 06:26
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/ Рынки и компании

Новый курс доллара в Украине: что заложили в бюджет на 2020-й

1.8т
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В Украине проект бюджета на 2020 год, который рассмотрят 14 ноября, рассчитали с учетом курса доллара в 27 грн/$. По оценкам Кабмина именно столько в среднем будет стоить американская валюта.

Об этом говорится в макропрогнозе, который использовали при расчете главного финансового документа страны. Стоит отметить, что 13 ноября американская валюта продавалась в банках по курсу в 24,52 грн/$.

Отметим, в ситуации, когда гривня укрепляется, бюджет Украины теряет доходы: некоторые акцизы платят в евро. Кроме того, компании, которые зарабатывают в валюте, теряют обороты в перерасчете на гривню.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

Новости
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Одна из причин укрепления гривни в 2019-м – покупка иностранцами украинских долговых ценных бумаг. Несмотря на снижение учетной ставки НБУ и последовавшее за этим снижение доходности по государственным облигациям, спрос на украинский государственный долг остается высоким.

Отметим, курс продажи безналичного доллара США в Украине в октябре вырос на 1,7% до 24,78 грн. за доллар, наличного – на 2,9% до 24,99 грн за доллар. Средний размер спреда по наличным операциям с американской валютой повысился до 1,5%, что свидетельствует о неопределенности на рынке, которую участники обменных операций закладывают в цены покупки и продажи.

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Тема
Госбюджет-2020
Место
Украина
Теги
доллар курс валют бюджет
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