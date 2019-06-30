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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономикиВсе статьи автора

Новый курс доллара в Украине: аналитики сделали важный прогноз

23.8тЧитать материал на украинском

В Украине курс доллара до конца июня может снизиться на 20-10 коп./$ и окончательно опуститься ниже отметки в 26 грн/$. Главная причина – сезонный фактор.

О том, что происходит с курсом валют и когда лучше покупать доллары – в материале OBOZREVATEL.

Все в руках НБУ

Курс доллара 27 июня достиг минимальной с 22 мая отметки в 26,16 грн/$. При этом уже сейчас банки покупают валюту по стоимости ниже 26 грн/$, а, по оценкам аналитиков, до конца июня курс может опуститься до 25,8-26 грн/$ в продаже и 26,0-26,15 грн/$ в покупке.

На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,0 грн, а наличный доллар в банках может продаваться по 25,8/26,1 грн.

"Дальнейшее снижение доллара будет зависеть от операций НБУ на валютном рынке", – предполагает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Нацбанк пытается удержать колебания в небольшом диапазоне. И касается это не только случаев, когда доллар дорожает, но и обратной ситуации.

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Национальный банк выходит на валютный рынок и продает валюту для того, чтобы сгладить укрепление. По мнению Иосуба, если НБУ вмешиваться не будет, доллар уверенно перешагнет отметку в 26 грн/$, а в обратном случае будет колебаться возле указанного диапазона.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

Обозреватель

"Гривна устойчиво укрепляется с начала месяца, и в ближайшем будущем доллар может опуститься ниже 26 грн. Многие банки покупают гривну уже дешевле этой отметки. Однако. Если регулятор нарастит покупку валюты в резервы вблизи 26 грн, доллар может задержаться на этом рубеже и ниже не пойти", – прогнозирует эксперт.

С таким прогнозом соглашается финансовый аналитик Егор Комов. Он предполагает, что доллар в течение следующих семи дней будет колебаться около 25,9-26,1 грн/$. "До конца июня тенденция на валютном рынке сохранится в действующем диапазоне. Плавное укрепление гривни продолжится. Знаковый момент – переход ниже отметки в 26 грн/$. Сейчас вплотную к этому подошли. Есть все условия для того, чтобы опуститься к 25,9 грн/$", – прогнозирует Комов.

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В то же время аналитик Владимир Мазуренко не ожидает значительных колебаний и предполагает, что курс до конца июня будет двигаться в уже сформировавшемся коридоре, а к первую неделю июля даже подрасти.

"Стабильная ситуация на рынке объясняется очень понятными факторами. Сейчас нет причин не для хоть сколько-то значительной девальвации или ревальвации. Да, возможно, будет укрепление до 25,9 грн/$. Но удерживать такой курс будет сложно длительный период времени, так или иначе перейдет в диапазон с более высоким верхним значение", – предполагает эксперт.

Когда лучше покупать валюту в Украине

Есть три основных правила, как правильно покупать валюту. Важно при этом определиться с целью.

Если откладывать на конкретную покупку. В таком случае правильно собирать в той валюте, в которой будете тратить деньги. Например, если копить на поездку в Рим, лучше всего покупать евро. Если же вы планируете покупать машину, цена которой фиксирована в долларах, лучше всего сразу копить американскую валюту.

Если копить на "черный день". В таком случае стоит сразу приобретать три разных валюты. Например, доллары, евро и юани. Такая корзина позволит диверсифицировать (разделить) риски. Это главный принцип.

Новый курс доллара в Украине: аналитики сделали важный прогноз

Также нельзя покупать деньги сразу. Лучше всего делать это небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

Где лучше покупать доллары

Существуют такие законные способы приобрести валюту: в банке, в обменнике и с помощью банковского мобильного приложения. Наиболее рискованный способ – обменники. Дело в том, что сотни таких пунктов работают нелегально. Поэтому перед тем, как совершить сделку, стоит проверить наличие лицензии на валютные операции.

А если нет лицензии, значит, нет и контроля. В таком обменнике могут продать фальшивки и на следующий день исчезнуть. Также важно, чтобы после таких операций предоставляли чеки.

Главное преимущество покупки валюты в банках – безопасность. А главный недостаток – очереди в кассах. Кроме того, перед тем, как прийти в финансовое учреждение, лучше заранее убедиться, что у них есть валюту в наличности. Вполне возможно, что при просьбе продать вам $200-300 сотрудник отделения предложит прийти в другой день.

С этого года для украинцев появилась еще одна возможность – покупать валюту онлайн. Для этого нужно либо иметь открытую валютную карту, или же открыть интернет-карту. Для последней не нужно будет идти в банк, правда, при этом необходимо иметь уже открытый счет в финансовом учреждении.

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Открытие интернет-карты бесплатное, также не нужно платить комиссию при пополнении. Так, чтобы купить доллары, нужно просто перевести определенную сумму со своей карты с нацвалютой на долларовую. Конвертация произойдет автоматически.

Главный принцип – сохранять спокойствие и минимизировать все риски. В Украине периодический рост и укрепление доллара продолжается из года в год. Золотовалютные резервы Нацбанка позволяют как минимум в этом году без проблем обслуживать кредиты и удерживать стабильность гривни. Поэтому и причин для волнений нет.

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Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
долларгривнякурс валют
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