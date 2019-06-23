Новый курс доллара в Украине: аналитики озвучили прогноз

В Украине курс доллара до конца июня может снизиться на 20-30 коп./$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, стоимость может составить 26-26,1 грн/$. Причин для такой ситуации несколько, но главная – сезонные факторы. Аграрии зарабатывают высокие экспортные выручки, потом продают их на внутреннем рынке. В результате повышается предложение валюты. А чем больше долларов продают, тем дешевле он стоит.

Аналитик Максим Пархоменко считает, что уже к концу июня курс достигнет отметки в 26 грн/$, однако опуститься ниже не получится. Национальный банк начал скупать "излишки" валюты на рынке, пополняя свои резервы. Их можно будет использовать в ситуации, когда тенденция развернется ан 180 градусов. Поэтому, считает Пархоменко, психологическая отметка останется нерушимой.

В то же время финансовый эксперт Егор Комов считает, что у доллара есть все шансы опуститься до 25,9 грн/$. Такой сценарий аналитик считает "достаточно вероятным". "Июнь – хороший месяц. Были проблемы, связанные в первую очередь с началом месяца, новостями с предложением введения контролируемого дефолта. Сейчас ситуация стабилизировалась. Думаю, 25,9-26,2 грн/$ – наиболее вероятный диапазон", – рассказывает Комов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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