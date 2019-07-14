Новый курс доллара в Украине: аналитики назвали стоимость

В Украине курс доллара до 22 июля будет находиться около 25,6 грн/$. Стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 10-20 коп./$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Текущие позиции доллара, отмечают опрошенные эксперты, легко объяснить влиянием сезонных факторов. Летом энергоресурсы, которые Украина покупает за доллары, дешевеют. А продукция АПК, которую продаем за доллары, приносит высокие выручки. Это совпало с благоприятной конъектурой на внешних рынках. Высокие цены позволяют экспортерам зарабатывать больше.

Курс доллара Обозреватель

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен: доллар как минимум еще одну неделю будет находиться на отметках ниже психологического уровня.

"Наличный доллар в банках может торговаться около 25,7/26,1 грн/$", – прогнозирует аналитик.

Снижение и рост около текущих отметок свидетельствуют о том, что валюта "нащупала" уровень своего временного равновесия. Однако, рано или поздно сезонные факторы ревальвации уступят свои позиции девальвационным факторам.

Аналитик Владимир Мазуренко также позитивно оценивает перспективы ближайших семи дней. Он уверен, что гривня имеет шансы на укрепление до нового рекорда в 25,5 грн/$. "Думаю, мы подходим к моменту минимального в этом году курса. После уже будут играть другие факторы. Критический импорт, возврат НДС, перевод дивидендов. Поэтому уже к концу лета будем иметь около 26,5 грн/$", – прогнозирует аналитик.

Финансовый эксперт Егор Комов также считает, что курс доллара будет находится ниже психологической отметки в 26 грн/$, однако эксперт считает, что наиболее вероятный уровень – 25, 7 грн/$. "Все зависит от позиции НБУ и настроений на рынке. Если НБУ не будет скупать излишки, можем получить даже определенное укрепление. Но, скорее всего, наличный курс будет на уровне около 25,7 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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