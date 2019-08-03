Новый курс доллара в Украине: аналитик спрогнозировал стоимость

В Украине курс доллара на наличном рынке колеблется около 25,2 грн/$, а уже через неделю, до 10 августа, может составить около 25,4 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил финансовый аналитик Владимир Мазуренко. "Ситуация на валютном рынке меняться не будет. Видим в августе сезонные факторы девальвации, но с другой стороны есть и более весомые ревальвационные факторы. Продать доллар можно будет и дешевле, чем за 25 грн/$, а купить за 25,4 грн/$", – прогнозирует эксперт.

Гривня 24tv.ua

Почему дешевеет доллар:

высокие цены на украинский экспорт;

валютные поступления от переводов заробитчан;

стабильная политическая ситуация;

спрос на украинские ценные бумаги со стороны инвесторов;

низкий бизнес-сезон.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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