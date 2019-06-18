Новый курс доллара в Украине: аналитик озвучил важный прогноз

В Украине курс доллара до 24 июня может опуститься с 26,4 грн/$ до отметки в 26,3 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем достаточно скромного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 26,2/26,5 грн", – прогнозирует эксперт.

С начала июня НБУ купил на валютном рынке $238 млн и пополнил этой суммой валютные резервы. Характерно, что при этом Нацбанк ни разу в июне не продавал валюту. Это означает, что за последние две недели предложение валюты на рынке достаточно устойчиво превышает спрос на нее, и без интервенций НБУ доллар мог бы стоить дешевле, чем сейчас, как минимум – ниже 26 грн, отмечает Иосуб.

Курс доллара

За 7 дней официальный курс доллара к гривне незначительно вырос, на других же сегментах валютного рынка он скромно снизился на 0,1-0,4%.

Почему перестал дорожать доллар:

закончился традиционный период подорожания валюты – конец месяца;

негативные новости, которые вызывали волнения у участников валютного рынка, отыграли себя;

спрос на доллары на валютном рынке снизился;

появились позитивные новости от МВФ, Минфин успешно разместил государственные ценные бумаги (в гривне под 18,5%, в долларах – 7,25-7,5%).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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