Новый курс доллара в Украине: аналитик назвал границу

В Украине курс доллара до 17 июля будет колебаться около отметки в 25,8 грн/$.

Об этом OBOZREVATEL заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем сохранение курса доллара к гривне вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,7/26,1 грн", – считает эксперт.

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Так, с прошлого четверга официальный курс доллара снизился с 26,04 грн до 25,70 грн (-1,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 25,79/25,82 до 25,80/25,83 (+0,04%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 25,79/26,06 до 25,77/26,10 (-0,1%/+0,2%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей расширился с 1,0% до 1,3% за счет снижения курса покупки с одновременным ростом курса продажи.

"Снижение доллара с середины прошлой недели, в начале нынешней сменилось его восстановлением, в результате чего американская валюта оказалась в среднесрочном коридоре 25,5-26,0 грн, где и будет находиться в ближайшем будущем", – прогнозирует эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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