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9 ноября • обновлено в 10:06
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Новый курс доллара: в НБУ опубликовали курс валют

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В Украине курс доллара с 8 до 9 ноября снизился вырос на несколько копеек и составил 24,52 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка. При этом стоимость евро составляет 27,03 грн и за последние сутки он снизился на 12 копеек. В банковских учреждениях средняя стоимость доллара составляет 24,38 грн/$.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

Отметим, курс продажи безналичного доллара США в Украине в октябре вырос на 1,7% до 24,78 грн. за доллар, наличного – на 2,9% до 24,99 грн за доллар. Средний размер спреда по наличным операциям с американской валютой повысился до 1,5%, что свидетельствует о неопределенности на рынке, которую участники обменных операций закладывают в цены покупки и продажи.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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