Новый курс доллара, разовые выплаты и последние дни биткоина: что ждет украинцев

Украинцам апрель может запомниться не только разовыми выплатами пенсионерам, но и стабилизацией курса биткоина и подорожанием доллара.

OBOZREVATEL разобрался, что ждет украинцев в апреле 2019-го.

Биткоин будет расти, но тренд все еще неустойчивый

На весну 2019-го многие аналитики прогнозировали очередной прорыв биткоина. На деле же большую часть марта стоимость валюты колебалась около $4 тыс. Самая популярная криптовалюта пробивала эту отметку, но после практически сразу же теряла позиции.

"Пока говорить рано. Думаю, $4,1-4,3 тыс. на апрель – вполне реальный диапазон. Если удастся удержаться в нем, это будет хорошая новость", – отмечает аналитик криптовалютного рынка Алексей Винт.

Биткоин

По разным оценкам, знаковым для биткоина является потолок в $4,5 тыс. Если его удастся преодолеть, то самая популярная криптовалюта может снова приблизится к $6-7 тыс. Но с уверенностью говорить о том, что в апреле биткоин начнет возвращать былые позиции, аналитики пока не спешат.

Известный трейдер под ником Galaxy в своем микроблоге заявил: апрель – последний месяц, в котором будет удерживаться низкая цена на биткоин. После этого, по его оценкам, криптовалюта начнет уверенный рост.

"Хотя цены могут казаться случайными (для некоторых), они фактически создают повторяющиеся закономерности и тенденции. Опираясь на такую модель, в апреле мы в последний раз увидим дешевый биткоин. И да, он может еще несколько раз падать, однако уже никогда не будет дешевле $3 тысяч", – заявил трейдер.

Пенсионеры получат разовые выплаты

Украинцы, которые останутся после мартовского повышения с минимальными пенсиями, в апреле получат вторую часть разовой доплаты в размере 1,2 тыс. грн.

Ресурс для этих выплат – деньги от растаможки евроблях. Как пояснил министр соцполитики Андрей Рева, каждому украинцу, который имел низкий доход и в результате после пересчета остался с минимальной пенсией, всего выдадут по 2,4 тыс. грн. Половину этой суммы уже начислили в марте, а вторая часть придет на карты (или же принесет почтальон) в апреле.

Прибавку в 2,4 тыс. грн, по рекомендации НБУ, решили разделить на две порции. Мол, слишком крупные переводы могут создать дополнительное давление на национальную валюту.

В следующий раз украинцы с минимальными пенсиями могут рассчитывать на повышение только в июле. Тогда прожиточный минимум повысят с 1497 до 1564 грн, соответственно увеличат и минимальную выплату для украинцев, потерявших трудоспособность.

"Среди 1,2 млн пенсионеров, которые не получили прибавку, есть те, у кого базовая пенсия ниже прожиточного минимума. Они имели низкий заработок и когда им пересчитали, получилось, что их пенсия ниже прожиточного минимума. А среди них есть и те, у кого полный страховой стаж. Что получилось? У человека есть 35 лет стажа, но у него был небольшой заработок. Приняли решение, что за счет "евробляхеров" у таких будет разовая помощь. Это 2410 грн. Получат они ее двумя равными порциями – в марте и апреле", – пояснил OBOZREVATEL министр соцполитики Андрей Рева.

Пять выходных подряд

В апреле, согласно календарю, правительство рекомендует работодателям установить сразу пять выходных подряд: 27 апреля(суббота), 28 апреля (воскресенье, Пасха), 29 апреля (понедельник, выходной за воскресенье), 30 апреля (вторник, придется отработать 11 мая), 1 мая (среда, официальный выходной).

Календарь праздников в Украине на 2019 год:

8 марта – Международный женский день (пятница);

28 апреля – Пасха (воскресенье);

1 мая – День международной солидарности трудящихся (среда);

9 мая – День Победы (четверг);

16 июня – Троица (воскресенье);

28 июня – День Конституции Украины (пятница);

24 августа – День независимости Украины (суббота);

14 октября – День защитника Украины (понедельник);

25 декабря – Рождество Христово католическое (среда).

Следующий раз перенос рабочих дней ожидается 21 и 28 декабря(отрабатывать придется за выходные 30 и 31 декабря).

Согласно КЗоТУ, в Украине выходные дни из заработка не вычитываются. Причем если во время праздничного выходного вы находитесь в отпуске, отдыхать можно на один день больше. При этом при расчете средней зарплаты для начисления отпускных отнимают выходные. Соответственно, чем больше выходных, тем больше заплатят за отпуск.

"Укрнафта" против Украины

Миноритарные акционеры "Укрнафты" (их связывают с Игорем Коломойским) подали в Стокгольмский арбитраж против Украины. Они обвинили государство в отборе газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ.

Устные слушания по иску пройдут в апреле 2019 года. Общая сумма иска составляет $5,4 млрд. И если государство проиграет суд, в пользу миноритарных акционеров придется выплатить крупную сумму.

Отметим: еще в 2015 году Верховная Рада законом наделила "Нафтогаз" и набсовет полномочиями, достаточными для единоличного принятия кадровых и прочих организационных решений в "Укрнафте" (отстранение главы правления, состава правления, назначение исполняющих обязанности, проведение собрания акционеров и т. д.).

Доллар зайдет в широкий коридор

В апреле курс гривни стабилизируется около 27 грн/$, рассказывает аналитик Егор Комов. "Если период избирательной компании пройдет без особых осложнений, думаю, стоимость валюты будет ниже указанной отметки. В противном случае, учитывая настроения участников рынка, возможен коридор с верхней отметкой в 27,5 грн/$", – уверен аналитик.

Доллар

В то же время в "Альпари" отмечают: сходя из последних заявлений всех кандидатов, они видят будущее сотрудничество с МВФ как одно из важных направлений в работе, от чего и зависит курс. "В связи с этим, уже под конец апреля мы имеем все шансы увидеть снижение курса до более низких отметок к 26,80 и ниже", – поясняют эксперты.

Таким образом, до выборов стоимость доллара может расти, а уже после кампании снова опустится ниже психологической отметки.

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