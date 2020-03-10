Новый курс доллара, коммуналка и бензин: что ждет украинцев из-за мирового обвала нефти

Цены на нефть 10 марта выросли на 7% после обвала более чем на 30%. Экономическая война России и Саудовской Аравии привела к настоящей панике. Акции падают, миллиардеры становятся миллионерами, а украинцы помчались в обменники скупать валюту.

В то время как часть аналитиков уже констатирует начало мирового кризиса, другие успокаивают: в новых обстоятельствах есть как преимущества, так и недостатки.

Подробнее о том, чего ждать украинцам от обвала нефти, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с курсом гривни?

Доллар будет дорожать. По оценке руководителя отдела аналитики Concorde Capital Александра Паращия, валюта может достичь отметки более 26 грн/$, но коридор в 26-27 грн/$ сохранится.

Аналитик Владимир Мазуренко добавляет: худшая ситуация будет в ближайшие несколько дней – паническая ситуация на рынке и ажиотажный спрос уже взвинтил цены на наличном рынке.

"Такая же ситуация была и при объявлении военного положения в Украине. Несколько недель доллар расшатывался, а потом курс стабилизировался уже в новом, более низком коридоре. Думаю, рынок отыграет новости и после будем видеть стабилизацию в коридоре от 25 грн/$", – рассказывает Мазуренко.

Может иметь месть и более критичная ситуация. Курс может перешагнуть отметку в 27 грн/$, при определенных условиях. А о них ниже.

Как ситуация повлияет на экономику Украины?

ОВГЗ больше не пользуется большим спросом у иностранцев. Здесь несколько причин – и снижение учетной ставки Нацбанка, и ситуация на мировых рынках. Украина – рисковые инвестиции. А в ситуации кризиса в первую очередь избавляются именно от таких активов.

10 марта должен был пройти аукцион по продаже ОВГЗ. Он бы показал реальную ситуацию. Но его отменили, что вполне ожидаемо. Сейчас не лучшее для этого время.

"Похудеет" и другой источник валюты – экспорт. Мировые сырьевые рынка пойдут на спад, снизится выручка. Как следствие – сложнее станет возвращать кредиты (а мы все еще находимся в стадии пиковых выплат).

Цена на нефть pixabay

Это может отобразиться на темпах роста ВВП. Хуже будет расти экономика, меньше будут зарабатывать украинцы, вместе с долларом вырастет инфляция – это худший сценарий на ближайшие месяцы.

Здесь также можно предположить два сценария развития ситуации. Первый – мы останемся один на один со своими проблемами. Тогда из-за значительной девальвации могут возникнуть и следующие проблемы – невыполнение бюджета, низкая платежеспособность и т.д. Второй сценарий – нехватку валюту компенсирует МВФ, который в рамках программы может предоставить очередной валютный транш. Но для этого нужно вернуть активную фазу переговоров и выполнить взятые на себя обязательства (а там опять все те же реформы).

Что будет с коммуналкой?

А вот здесь есть и хорошие новости. Снижение цен на нефть приведет к более низкой стоимости газа. И если снижение стоимости газа на мировых рынках не съест девальвация, то уже в обозримом будущем стоимость газа может снизиться примерно на 10-15%, отмечает Комов.

Нефть также влияет и на цены на бензин, который Украина в первую очередь импортирует. И здесь вся та же проблема – если доллар не взлетит в цене.

Эксперт в сфере энергетики Леонид Косянчук рассказывает: бензин если и подешевеет, то только в июле. Сейчас все обсуждают майские фьючерсы (будущие цены) на нефть. И пока эти цифры отобразятся в цене нефтепродуктов и дойдут до Украины, пройдет несколько месяцев.

"Таким образом, если эта дешевая нефть поступит на перерабатывающие заводы в апреле-мае, то снижения цен на нефтепродукты следует ожидать никак не раньше июля месяца, и то – с большой долей оптимизма, так как там своя биржа, на которой котировки зависят не только от стоимости исходного сырья", – написал Косянчук.

В лучшем случае литр бензина может подешеветь на 2-3 гривни. Но это при условии, что гривня незначительно перейдет за отметку в 26 грн/$, рассказывает Комов.

Газ может снизиться в цене на 10-15%. Это в худшем случае позволит удерживать цены при девальвации гривни, а в лучшем – позволит пропорционально снизить и тарифы в платежках за газ, отопление и горячую воду. Итак, если газ на мировых рынках подешевеет на 15%, в Украине цены в лучшем случае снизятся на 10%, тогда тепло и горячую воду можно будет купить по цене на 7% ниже.

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