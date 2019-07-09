Революция с кэшбеком: после жалобы украинцам будут возвращать 100%

В Украине упрощенная система налогооблажения и низкий единый налог привел к тому, что бизнес намеренно занижает свои обороты и прячет доходы в "тени".

Чтобы исправить ситуацию, Министерство финансов предложила ввести 100%-ный кэшбэк для тех, кто пожалуется на нарушения со стороны продавца.

OBOZREVATEL разобрался, как, в случае принятия документа, это будет работать.

Главное:

украинцам предлагают за деньги жаловаться на недобросовестных продавцов;

сумма покупки должна будет составлять не менее 850 грн, а после жалобы и подтверждения нарушения должны вернуть всю сумму;

к новшеству осторожно отнеслись в Регуляторной службе, там видят несколько проблемных моментов;

проверки в будущем могут сократить число нарушений со стороны бизнеса.

Как будет работать кэшбэк

Министерство финансов еще в прошлом году предложило ужесточить контроль бизнеса и возвращать деньги покупателям, если они заметят нарушение.

Тогда против такого новшества выступила Государственная регуляторная служба. Они заявили, что вместе с принятием новшеств, во-первых, вырастет число проверок, а во-вторых, появится возможность жаловаться на конкурентов от имени покупателей. Самим же покупателям, считают в Регуляторной службе, не так уж и выгодно будет получать кэшбэк, так как для этого придется открывать банковский счет.

В Минфине ответили: есть две альтернативы – либо принимать законопроект, либо ничего не делать. И второй вариант значительно хуже. Сейчас же министерство опубликовало документ для публичного обсуждения. После того, как они получат все замечания и предложения, законопроект рассмотрят на заседании Кабмина и подадут в парламент. Окончательное решение смогут принять уже народные депутаты.

Новости В Украине упал уровень теневой экономики

Итак, самое приятное для покупателей новшество – за жалобы будут платить. И размер этой платы составит 100% стоимости товара или услуги. Но при условии, что стоимость покупки не меньше 850 грн. Предположим, что вы купили телефон за 1500 грн в небольшом магазине техники у метро. Если в чеке по какой-то причине укажут не 1500, а, например, 1000 – можно писать жалобу. Также причиной для обращения в контролирующие органы могут стать: отсутствие регистрации платежа через кассу или специальный прибор, невыдача чека.

Что должно быть в жалобе:

ФИО, место проживания, регистрационный номер, серия и номер паспорта, номер телефона;

дата покупки;

названия и стоимость товара (услуги);

информация о получении документа, который подтверждает расчет, или информация о невыдачи такого документа;

номер банковского счета, на который переведут кэшбэк.

После этого к бизнесу должна прийти проверка. Если окажется, что сумма в отчетах не соответствует тому, что провели с использованием регистраторов расчетных операций (PPO), и разница составляет как минимум 10% минимальной зарплаты по состоянию на начало года (417,3 грн).

Если в течение года проверка покажет нарушения, покупателю, который пожаловался, вернут 100% стоимости товара или услуги. А бизнес оштрафуют:

на 200% стоимости проданных с нарушением товаров – если правонарушение совершили впервые;

на 500% стоимости проданных с нарушением товаров – если за каждое следующее нарушение.

И из этих санкций и будут компенсировать кэшбэк для покупателей.

Бизнес нарушает, а экономика – в тени

В Минфине поясняют: только в прошлом году провели 14,7 тыс. проверок и нашли нарушений на 452 млн грн. Расходы на одну проверку – 200 грн, а доходы в бюджет за счет штрафов – в среднем 30,6 тыс. грн.

Такая статистика, считают в ведомстве, показывает, что бизнес массово нарушает Налоговый кодекс, а проверки дают свой результат. При этом, предприниматели зачастую злоупотребляют упрощенной системой налогообложения. Чтобы стать (или оставаться) "единщиком", они дробят свой бизнес или специально занижают данные о реальном обороте.

Согласно отчетам Минэкономразвития, уровень теневой экономики составляет до 33%. "Однако значительные объемы "тенизации" экономики создают необходимость внедрения отдельных мотивационных мероприятий, направленных на вывод из теневого оборота доли наличных расчетов и "отбеливания" обращения товаров", – говорится к пояснительной записке к законопроекту.

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В то же время в Регуляторной службе считают, что обращаться с жалобами могут не только покупатели, но и конкуренты. А сами правила приведут к росту числа проверок.

Еще одна проблема – установить факта покупки товара невозможно. Чек можно использовать чужой, а в самих операциях при расчете наличными никакой информации о покупателе нет.

"При проведении расчетов наличными в чеке не указывается информация о покупателе, такая как, например, указывается при проведении безналичных расчетов с помощью банковской карты, и тому подобное. Кроме того, внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям, которые обнаружат нарушения при приобретении товаров или услуг стоимостью более 50 тысяч, путем открытия отдельного счета в банке непосредственно покупателем этого товара и соответственно дальнейшее обслуживание этого счета – потенциально невыгодным для такого лица и затратным фактором", – считают в ведомстве.

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