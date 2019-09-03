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5 сентября • обновлено в 13:04
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/ Рынки и компании

Новый Кабмин разрешит иностранцам покупать украинскую землю: что об этом известно

24.3т Читать материал на украинском

В Украине решили допустить иностранцев к рынку земли, когда будет запущена реформа.

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире программы "Свобода слова" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, вместе с Всемирным банком Украина просчитала 25 сценариев реформы, чтобы понять, какой даст наибольший эффект.

"Нам нужно выбирать модель, которая дает наибольший экономический рост. Это означает, что нам нужно разрешить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо в Украине и платят тут налоги", – сказал премьер-министр.

То есть, де-юре, доступ к рынку земли будет иметь украинец и украинское юрлицо, уточнил министр.

Также одна из задач реформы – сделать равным доступ к кредитам на покупку земли. По словам Гончарука, крупные агрохолдинги имеют более дешевый ресурс, а у небольших фермерских хозяйств его нет. Поэтому старт земельной рефермы отложат на год.

"Мы рассчитываем старт земельной рефермы на лето 2020 года. Мы рассчитываем, что к тому времени кредитование в гривне будет значительно дешевле, чем сейчас. Мы рассчитываем, что тогда взять кредит в гривне можно будет под 14-15%", – говорит Гончарук.

При этом правительство собирается кредиты удешевить еще больше.

"Нужно дать мелкому фермеру возможность получить кредит на уровне с иностранными субъектами. Мы хотим создать инструмент, который компенсировал бы эту процентную ставку. Чтобы украинский фермер был в более выгодных условиях, чем его иностранный конкурент. И пока мы не найдем этот баланс, рынок земли мы открывать не будем", - сказал премьер-министр.

Кроме того в правительстве собираются защитить собственников земли: "Чтобы не было рейдерства, чтобы был порядок с государственным земельным кадастров, были понятны границы участков".

Гончарук назвал успловие для допуска иностранцев на рынок земли

Гончарук назвал успловие для допуска иностранцев на рынок земли

Как сообщал OBOZREVATEL, рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже. Такие цифры назвала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.

Законы о рынке земли в Украине могут быть приняты до конца 2019 года. Такие планы есть у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провестив Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году.

Также президент сообщил, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7%.

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Темы
Рынок земли в Украине Реформы Зеленского Реформы в Украине
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
рынок земли
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Комментарии на сайте не модерированы
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Да продайте же всю Украину и экономический эффект будет от этой сделки неимоверный.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Бобровский Виталий, а кто её купит?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Комментарии все немодерированнее и немодерированнее :-)
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Китайцы одобряют.
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