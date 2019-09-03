Новый Кабмин разрешит иностранцам покупать украинскую землю: что об этом известно

В Украине решили допустить иностранцев к рынку земли, когда будет запущена реформа.

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире программы "Свобода слова" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, вместе с Всемирным банком Украина просчитала 25 сценариев реформы, чтобы понять, какой даст наибольший эффект.

"Нам нужно выбирать модель, которая дает наибольший экономический рост. Это означает, что нам нужно разрешить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо в Украине и платят тут налоги", – сказал премьер-министр.

То есть, де-юре, доступ к рынку земли будет иметь украинец и украинское юрлицо, уточнил министр.

Также одна из задач реформы – сделать равным доступ к кредитам на покупку земли. По словам Гончарука, крупные агрохолдинги имеют более дешевый ресурс, а у небольших фермерских хозяйств его нет. Поэтому старт земельной рефермы отложат на год.

"Мы рассчитываем старт земельной рефермы на лето 2020 года. Мы рассчитываем, что к тому времени кредитование в гривне будет значительно дешевле, чем сейчас. Мы рассчитываем, что тогда взять кредит в гривне можно будет под 14-15%", – говорит Гончарук.

При этом правительство собирается кредиты удешевить еще больше.

"Нужно дать мелкому фермеру возможность получить кредит на уровне с иностранными субъектами. Мы хотим создать инструмент, который компенсировал бы эту процентную ставку. Чтобы украинский фермер был в более выгодных условиях, чем его иностранный конкурент. И пока мы не найдем этот баланс, рынок земли мы открывать не будем", - сказал премьер-министр.

Кроме того в правительстве собираются защитить собственников земли: "Чтобы не было рейдерства, чтобы был порядок с государственным земельным кадастров, были понятны границы участков".

Гончарук назвал успловие для допуска иностранцев на рынок земли

Как сообщал OBOZREVATEL, рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже. Такие цифры назвала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.

Законы о рынке земли в Украине могут быть приняты до конца 2019 года. Такие планы есть у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провестив Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году.

Также президент сообщил, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7%.

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