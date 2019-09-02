Новый Кабмин Гончарука: кто стоит за министрами

Украинцам презентовали новый Кабинет министров. Количество вице-премьером сократили с шести до двух, часть министерств закрыли, а для самого молодого члена правительства создали новое ведомство.

О том, кто стоит за новыми назначениями – в материале OBOZREVATEL.

Михаил Федоров, 28 лет. Вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации

Связи: Сергей Трофимов, Алексей Данилов

Михаил Федоров родом из Запорожья. Он начинал с размещения рекламных листовок в лифтах, а потом начал продвигать компании в социальных сетях. Постепенно его фирма доросла до диджитал-агенства.

В политику Федоров собирался уже давно. Еще в 2014-м он баллотировался от партии Геннадия Балашова "5.10". В команде Зеленского Федоров занимался всей рекламой в сети, телеграмм-каналами, создал целую сеть по продвижению кандидата.

Михаил Федоров

В команде Зеленского Федорова поддерживает первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов и замсекретаря СНБО Алексей Данилов. Получив место в первой десятки списка, Федоров начал продвигать идею создания цифрового министерства и захотел в исполнительную власть.

В цифровой комитет Рады он проллобировал выходцев из Запорожья, своего бывшего сотрудника. Сам же конкурировал с группой Гончарука, пытаясь занять кресло в Кабмине. И попытки оказались успешными. Сейчас у 28-летнего министра не только должность, но и свои люди в профильном комитете.

Андрей Загороднюк, 44 года. Министр обороны

Связи: Игорь Коломойский, Юрий Гусев (губернатор Херсонской области)

Андрей Загороднюк за короткое время стал внештатным советником президента Владимира Зеленского. Кроме того, вместе с членом Зе! Команды Айварасом Абромавичюсом он вошел в наблюдательный совет "Укроборонпрома". Теперь же "нефтяник в третьем поколении" (как он себя называет) занял должность министра обороны.

Занять должность ему помогли глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия и губернатор Херсонской области Юрий Гусев.

Андрей Загороднюк КП

Лобби молодого реформатора – связи отца. Тот, помимо прочего, входит в состав Наблюдательного совета "Укрнафты" (один из акционеров – Игорь Коломойский). Возможно, именно эта связь родственника с олигархом и позволила Андрею Загороднюку без проблем пробиться в назначенцы новой команды президента.

Отец Загороднюка Павел Алексеевич владеет "Группой Надра". Он умело держится на плаву в одной из самых коррупционных сфер в Украине, при этом выигрывая тендеры. В свое время он даже числился советником премьера Николая Азарова. Его компании, в том числе, занимаются производством оборудования для бурения. Тендеры от "Укргаздобычи" и "Укртрансгаза" – один из основных источников прибыли.

Как рассказывают источники OBOZREVATEL, Загороднюк в Набсовете "Укрнафты" представляет интересы Коломойского. Андрей Загороднюк продолжил дело отца, при этом, пользуясь его связями, в 2005-м открыл собственный бизнес – Discovery Drilling Equipment. Компания также занимается поставками оборудования для газодобывающих компаний. Фактически, пользуясь наработками отца, молодой предприниматель очень быстро забрал свой кусок рынка.

Юрий Гусев работал замминистра обороны по материальному обеспечению. Загороднюк занял место главы Офиса реформ при Минобороны и сумел наладить связь с Гусевым.

Также кандидатуру молодого реформаторы поддержал и советник президента США Джон Болтон.

Зоряна Скалецкая (Черненко), 39 лет. Министр охраны здоровья

Связи: президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий

Черненко одна из оппонентов медицинской реформы от Ульяны Супрун. Зоряна– эксперт Центра поддержки реформ при Кабмине. В СМИ ее уже называют "свадебным генералом". Мол, на самом деле медицинской системой будет управлять Радуцкий, а не действующая политик.

Новая глава МОЗ Цензор

"Будет ли Зоряна свадебным генералом? А по своей натуре она ним и есть, она лидер, у нее есть хребет. Она энергичная, имеет хорошие знания и быстро принимает решения. Вопрос, кто и как будет определять заместителей министра здравоохранения? Кто будет курировать закупки лекарств?" – подметил собеседник ВВС.

Также известно, что ранее Скалецкая была замужем за нардепом VIII созыва от БПП Александром Черненко, с которым у нее двое общих детей.

Медицинского образования новая глава Минздрава не имеет. У нее есть два диплома – Киево-Могилянской академии и польского университета Марии Складовской-Кюри.

Дмитрий Кулеба, 38 лет. Министр иностранных дел

Профессиональный дипломат с многолетним стажем. Работал постоянным представителем Украины при Совете Европы. Работал при разных министрах, в 2014-м на должность пригласил Павел Климкин, у которого после развязался конфликт с президентом.

Часть министров – личная протекция Алексей Гончарука. Их он привел из Офиса эффективного регулирования и организации "Люди важны".

Владислав Криклий, 32 года. Министр инфраструктуры

Связи: Арсен Аваков, Группа Гусовского-Гончарука

Криклий возглавлял рабочую группу по внедрению автоматической фото-видеофиксации ПДД в МВД. Также был советником министра Арсена Авакова. По информации OBOZREVATEL, реально же занять кресло министра ему помогла дружба с Алексеем Гончаруком и Сергеем Гусовским. Они в свое время вместе с Максимом Нефедовым организовали группу "Лиды важны", к которой имел отношение и действующий министр инфраструктуры.

К выборам подготовиться они не успели, Гусовский баллотировался в качестве самовыдвиженца, а вот Гончарук присоединился к "Слуге народа" и уже в команде президента лоббировал своих министров.

Владислав Криклий Лига.Нет

"Сказали (руководители партии Слуга народа, - ред.), что знакомы с моей деятельностью, наблюдают и хотят видеть в списке, поскольку партии нужны молодые люди - технократы, - объяснял в интервью LIGA.net Криклий. - Что касается места в списке, 12 позиция для меня тоже стала сюрпризом. Я даже на первый съезд пришел в футболке и рваных джинсах, потому что не ожидал, что придется выходить на сцену. Рассчитывал, что буду 20-30-70-м, но никак не 12-м. А спрашивать, почему именно это место мне дали, посчитал некорректным".

Алексей Оржель, 35 лет, министр энергетики и экологии

Связь: Группа Гончарука-Гусовского

Высшее образование получил в Институте энергосбережения и энергоменеджмента при Киевском политехе.С 2006-го по 2014-й год Оржель возглавлял один из отделов НКРЭКУ.

После этого, в 2014-м году перешел в частный сектор.Длительное время работал в BRDO (Офис эффективного регулирования), где занимался энергетической сферой.

В 2017-м году Оржель возглавил компанию под названием "Озон Биогаз Инвестмент".

В правительство пришел вместе с командой нынешнего премьер-министра Алексея Гончарука, который руководил BRDO еще с 2015-го года.

Алексей Оржель ДС

На внеочередных выборах в Верховную Раду баллотировался в нардепы от партии "Слуга народа", шел в списке политической силы под номером шестнадцать. По информации некоторых СМИ, кандидатуру Оржеля на пост министра энергетики и экологии поддержал лично президент Владимир Зеленский.

В Киеве и Обуховском районе Киевщины Оржелю и его жене принадлежит в общей сложности более четырех квадратных километров земли. Ранее выступал за объединение энергосистемы Украины с европейской для ликвидации монополии на данном энергорынке.

Оксана Маркарова, 42 года. Министр финансов

Связи: Наталья Яреська, Александр Данилюк

После скандального ухода Данилюка из Кабмина Маркарова заняла его место. Причем ей удалось сохранить хорошие отношения и с бывшим боссом, и с экс-премьером Гройсманом. В большую политику ее привела экс-министр финансов Наталья Яресько.

Вместе с Яресько она работала в нескольких компаниях, в том числе в WNISEF (Western NIS Enterprise Fund). Высшее образование Оксана Маркарова получила в Киево-Могилянской академии, которую окончила по специальности "экология", а также в Соединенных Штатах Америки, в университете Индианы.

Муж – Даниил Волынец, известный банкир и предприниматель.

Полный состав Кабмина:

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