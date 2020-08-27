Новый глава "Укрзалізниці" сказал, как будет поднимать цены на билеты.

"Укрзалізниця" не планирует резко повышать цены на билеты. Однако постепенно их будут выводить на рыночный уровень.

Об этом сказал глава компании Владимир Жмак в интервью "Лига.Бизнес". При этом низкие, по его мнению, тарифы не являются главной причиной убыточности пассажирских перевозок.

"Основная проблема – это не те, кто покупает билеты. Главная проблема убыточности – это льготные пассажиры и "зайцы". Особенно в пригородных поездах. Сейчас очень значительная задолженность перед УЗ за перевозку льготников. Я хочу это исправить: внедрить систему публичных сервисных договоров" , – сказал Жмак.

По его словам, "Укрзалізниця" может заключать контракт с ОГА на перевозку льготных пассажиров, получая за это деньги из местных бюджетов.

"Политическая конкуренция заставит их соглашаться. Кто платит – у того избиратели ездят в новенькие электричке с кондиционером. Это весомый аргумент в выборах", – сказал Жмак.

Подобным образом руководитель УЗ хочет построить отношения с крупными предприятиями, например, Одесский припортовый завод или "Криворожсталь".

"Что касается перевозки всех остальных пассажиров, надо внедрять систему мотивации. Такую как на авиалиниях – ранее покупаешь, дешевле получаешь. Например, если покупаешь за месяц – платишь 70% стоимости и так далее", – пояснил глава компании.

Ночные поезда или экспрессы

Жмак сказал, что выступает за как можно более широкое использование скоростных поездов – в отличие от ночных поездов. По его словам, экспрессы намного дешевле в обслуживании, чем ночные поезда. Поэтому собирается вкладывать деньги в первую очередь в электропоезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июля Кабинет министров назначил Владимира Жмака председателем правления "Укрзалізниці".

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