Новый глава "Центрэнерго" курировал угольные схемы Шкрибляка и Кононенко – СМИ

Нового и.о. гендиректора "Центрэнерго" Александра Корчинского заподозрили в тесных связях с бывшим нардепом Анатолием Шкрибляком и активном участии в его схемах.

Об этом идет речь в расследовании антикоррупционного проекта 368.media. По данным ресурса, со Шкрибляком его связывает, в частности, компания "Технова", которая использует мощности Черниговской ТЭЦ (50% потребителей города).

"С 2010 года Корчинский являлся директором данного предприятия. Мы уже писали о схеме Шкрибляка-Кононенко, благодаря которой с 2017 по 2019 годы из госбюджета украли более трех миллиардов гривен на поставках по схеме прерванного транзита из якобы "европейского" угля, идущего через РФ и Белоруссию из ОРДЛО. Уголь поступал на ТЭЦ группы Шкрибляка —"ТехНова" (Черниговская ТЭЦ), "Евро-реконструкция" (Дарницкая ТЭЦ), "Сумытеплоэнерго" (Сумская ТЭЦ) и "Черкасское химволокно" (Черкасская ТЭЦ)", – говорится в материале.

"Центрэнерго"

Коррупция на инвестиционных программах

Сайт утверждает, что на Черниговской ТЭЦ, как и на остальных ТЭЦ Шкрибляка, кроме угольной схемы широко пользовались схемами хищения из бюджета за счет закупок и реализации инвестиционных и ремонтных программ в рамках утвержденного НКРЭКУ тарифа для "ТехНовы". При выполнении инвестиционной и ремонтной программ объемы работ многократно "раздували".

"В частности, в 2013-2014 годах на Черниговской ТЭЦ по документам потратили на ремонт и закупки 215,5 млн гривен, но по факту работы "раздули" за счет подконтрольных фирм "Сибол" и "Гефест Альянс" на 192,2 млн гривен. По данным правоохранителей, многие из этих работ существуют только на бумаге, а остальные в реальности стоят в разы дешевле. Деньги перечисляли на расчетные счета подконтрольных фирм, обналичивали и присваивали. К 2015 году к этой схеме вывода средств у Корчинского подключили фирмы "Энергобольц", "Технобудцентр" и "Будпостачсервис", при помощи которых опять же завышали реальные объемы работ", – сказано в тексте.

Схема 368.media

Ресурс пишет, что "Технова" инвестиционной (ИП) и ремонтной программ (ИП) так называемое наполнение работ "раздували". Как пример он приводит таблицы за 2013-2014 года по инвестиционной и ремонтной программам компании, где указаны все виды работ, которые проводились на Черниговской ТЕЦ, их суммы и "наценки".

"Внизу указаны цифры — напротив "закрыто воздух" (красным цветом) — общая сумма в 192,2 млн гривен (курс "8" – 24 млн долларов ). Эта наценка "активировалась", денежные средства перечислялась на расчетные счета подконтрольных фирм, обналичивалась и присваивалась. В таблице красным цветом выделен несуществующий субподрядчик "Сибос" — через него закрывали "маржу" и "раздували" выполнение работ", – говорится в тексте.

368.media

368.media

368.media

368.media

368.media

368.media

368.media

368.media

По данным правоохранителей, работу схемы, списание материалов и оформление "раздутых" актов выполненных работ контролировал лично Корчинский. Это не могло не привлечь внимание правоохранительных органов — в 2017 году в полиции начали два уголовных производства, в которых фигурирует ООО "Технова", а в ГПУ — еще одно, однако все они "заглохли" — с 2018 года следователи не проявляют никакой активности. Согласно материалам этих уголовных производств, только на протяжении 2014-2015 годов под руководством Корчинского на ООО "Технова" за счет различных схем разворовали около 440 млн гривен

"Кроме всего прочего можно добавить, что в ходе аудита деятельности Черниговской ОГА в 2017 году выявили множество нарушений и злоупотреблений со стороны "ТехНова" в период с 2014 по 2016 годы, сумму нанесенного ущерба оценили более чем в 160 млн гривен", – утверждают расследователи.

368.media

368.media

"В 2016 году Корчинский пошел на "повышение" и возглавил ООО "Укртеплоэнерго" — управляющую компанию, курирующую деятельность ООО "Технова" (Черниговская ТЭЦ), ООО "Еврореконструкция" (Дарницкая ТЭЦ), ООО "Сумытеплоэнерго" (Сумская ТЭЦ) и ПАО "Черкасское химволокно" (Черкасская ТЭЦ). Объем хищений средств на этих четырех ТЭЦ Шкрибляка за этот период составил около 1,35 млрд гривен", – говорится в материале.

Корчинский и Крючков

Отдельно стоит отметить роль Корчинского в "отмывании" средств для экс-главы ЧАО "ХК "Энергосеть" Дмитрия Крючкова. Речь идет об афере 2014-2015 годов, когда Крючков незаконно в пользу ХК "Энергосеть" организовал переход права требования задолженности за поставленную электроэнергию у ГП "Запорожский титано-магниевый комбинат", ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" и ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь".

В результате махинаций Крючкова к ХК "Энергосеть" незаконно перешло право требования задолженности перед ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" на общую сумму 346,2 млн гривен. 196,8 млн гривен из этой суммы "Энергосеть" Крючкова получила, а еще 149,4 — "простила" и перевела в дисконт.

368.media

"Отмывали" средства через подконтрольные предприятия и, в частности при помощи предприятий из схемы Шкрибляка-Кононенко через специально созданное для этих целей ООО "Торговый дом "Спецпостач". Переводы и легализацию средств проводили под предлогом возвращения финансовой помощи, а задействовали для этого ООО "Технова" и ООО "Еврореконструкция", через которые "отмыли" около 58 млн гривен.

368.media

368.media

368.media

368.media

Со стороны ООО "Технова" работу схемы обеспечивал генеральный директор Александр Корчинский, который подписывал договоры с ООО "Торговый дом "Спецпостач" и давал указания бухгалтерии. Схему "отмывания" средств Крючкова в рамках аж двух уголовных производств расследуют в НАБУ, но не очень торопятся.

"В свете назначения Корчинского на должность и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго" его связь с Крючковым интересна еще и тем, что именно Крючков через свое ООО "Баланс Груп" является наибольшим кредитором "Центрэнерго". Если предприятием руководит человек Шкрибляка — Корчинский, то это создает широкие возможности для реализации на предприятии коррупционных схем. Пока ситуация в подвешенном состоянии, т.к. в начале марта Окружной административный суд Киева запретил Фонду госимущества запретили осуществлять замену членов дирекции "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в реестр. Позиция ФГИУ и его главы Дмитрия Сенниченко в этом вопросе пока не прояснилась", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший премьер-министр Алексей Гончарук перед своей отставкой принял решение снять руководство "Центрэнерго". Журналист Юрий Бутусов считает, что таким образом, Гончарук заставил нового главу правительства "сдать экзамен" на "Центрэнерго".

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