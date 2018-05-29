Новый газопровод в ЕС в обход Украины и России: эксперт назвал важный нюанс

Азербайджанский газопровод с ЕС, который был сегодня торжественно открыт, как минимум несколько лет не будет использоваться на полную мощность в силу целого ряда обстоятельств.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил замдиректора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. Давая оценку значимости данного события эксперт отметил, что в ближайшее время газопровод будет нечем наполнять.

"Речь идет о "Южном газовом коридоре", который соединяет азербайджанское месторождение с трубопроводом, который идет из Турции. Я бы не сказал, что произошли какие-то существенные изменения. Дело в том, что этот трубопровод пока еще не может быть заполнен на 100%, хотя бы потому, что у Азербайджана отсутствует такое количество газа, которое можно было бы транспортировать по этому трубопроводу", - отметил эксперт, добавив при этом, что речь идет о проектной мощности объема примерно в 10 млрд. кубометров.

По словам Рябцева, такие объемы будут достигнуты только после 2020 года. "Такие объемы будут достигнуты только после 2020 года и то в лучшем случае. Кроме того, существует проблема с ограниченной пропускной способностью трубопроводов, которые идут через турецкие проливы в европейском направлении. Сейчас этот маршрут используется не в полном объеме и едва ли будет существовать какая либо возможность изменить ситуацию до тех пор, пока этот южный маршрут не будет соединен с крупнейшими европейскими газовыми хабами", - отметил эксперт, подчеркнув при этом, что для этого будет необходимо построить дополнительные трубопроводы через страны юго-восточной Европы.

"Необходима постройка дополнительных трубопроводов через страны юго-восточной Европы. Одним из проектов по расширению пропускной способности этого направления был "Южный поток", который планировала Россия. Однако, так как России было отказано в прокладке этого трубопровода по территории стран Европейского Союза, сейчас Российская Федерация рассматривает возможность постройки второй ветки турецкого потока с дальнейшим продлением его на страны юго-восточной Европы", - сказал Рябцев, отметив при этом, что сейчас можно рассматривать планы, которые были озвучены Азербайджаном и Турцией, а также балканскими странами, относительно развития направления Азербайджан - Турция - юго-восточная Европа.

"В этом ключе можно рассматривать и те планы, которые были озвучены Азербайджаном и Турцией, а также балканскими странами, которые в перспективе также не возражают против развития этого направления Азербайджан - Турция - юго-восточная Европа. Тут проблема заключается в том, что кто-то должен выделить деньги на строительство этого участка по территории европейских стран. К сожалению, ни Болгария, ни Греция, ни Босния и Герцеговина, ни Хорватия с Черногорией своими средствами не располагают", - заявил Рябцев, подчеркнув при этом, что большинству этих стран просто не нужны значительные объемы газа.

"В связи с этим они ожидают предложений от которых не смогут отказаться, а эти предложения могут поступить только от одной страны - от России. Именно "Газпром" может закопать еще несколько десятков миллиардов долларов, других шальных денег в этой отрасли пока не наблюдается. Именно поэтому, мне представляется намного более перспективным для Балканских стран строительство терминала по приемке сжиженного природного газа, чем участие в достаточно призрачных проектах, тем более, что гарантий, что там будет добываться необходимое количество газа для удовлетворения всех потребностей указанных стран на протяжении продолжительного периода времени никто не даст", - отметил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия выделила кредитную линию в размере 1,2 млрд евро под финансирование газопровода "Южный газовый коридор"

29 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев дал старт работе "Южного газового коридора", по которому газ будет транспортироваться в Европу в обход России. Церемония запуска азербайджанского проекта состоялась на Сангачальском терминале.