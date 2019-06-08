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Новый биткоин? Неизвестная валюта подорожала на 5500%

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Курс неизвестной валюты Биткоин-2 вырос на 5500% всего до $29 за несколько часов 7 июня.

Об этом сообщает издание РБК. В результате Биткоин-2 попал в топ-25 крупнейших криптовалют по версии Coinmarketcap. Капитализация превысила $505 млн несмотря на то, что объемы торгов находились на уровне в $200 тысяч.

Курс биткоина

Курс биткоина

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Такой рост не мог произойти естественным путем, уверены в Chepicap. Журналисты выяснили, что 95% монет форка находятся в руках всего нескольких человек, они не были получены держателями оригинальной криптовалюты которые, вероятнее всего, даже не подозревали о существовании Биткоин-2.

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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Тема
Криптовалюты
Теги
курс валютбиткоин
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