Новые цены на газ и ликвидация банков: СМИ раскрыли, что требует МВФ от Украины

Украина для подписания новой кредитной программы с МВФ обязана с 1 января 2020 года повысить тарифы на газ до рыночных цен. Кроме того, одно из ключевых требований – ликвидация банков-банкротов.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного источника сообщило издание LIGA.net. Всего в МВФ выдвинули 10 требований, часть из которых уже выполнена.

Бюджет. Главный параметр – дефицит в 2%. Проект бюджета-2020, представленный Кабмином в Раду ко второму чтению 5 ноября, соответствует этому требованию.

Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Принят Радой (№1031) во втором чтении 31 октября. Это проблемный пункт: в феврале 2019 года парламент принял похожий закон, но Конституционный суд отменил его.

Изменения в закон о Фонде гарантирования вкладов. Они содержат два различных пункта. Во-первых, ликвидация банков-банкротов не может быть прекращена даже по решению суда, а сами банки не имеют права возвращаться на рынок. Во-вторых, Фонд должен получить более широкие полномочия по управлению неплатежеспособными банками. Эта норма – "предохранитель" на случай, если экс-владельцы ПриватБанка все же добьются в украинских судах отмены национализации.

МВФ

"Прослушка" НАБУ и ГБР. Закон принят и подписан Зеленским, но к его практической реализации есть большие вопросы.

Независимые набсоветы госбанков. Украина провалила первый этап реформы корпоративного управления в Ощадбанке и Укрэксимбанке: оба финучреждения по закону, обзавелись независимыми набсоветами (НС), но они пока не смогли заполнить их. Отчасти виновник – НБУ, который отказал в согласовании НС Ощада почти в полном составе и частично не признал кандидатов в НС Укрэксима.

Анбандлинг "Нафтогаза". Создание отдельного юрлица-управляющего газонтранспортной системой Украины и его выведение из структуры НАК "Нафтогаз Украины" ("Оператор ГТС" создан, но пока принадлежит Укртрансгазу).

Рыночные цены на газ. С января 2020 года (старое требование, отсрочек быть не должно).

Рынок земли. В Раде должен появиться базовый законопроект. Пока за этот статус борются 11 разных проектов.

Задания НБУ. Стресс-тесты банков (выполнено) и подготовка к реализации раздела функций Нацкомфинуслуг.

Независимость АМКУ. До конца года в Раде появится два "антимонопольных" законопроекта. Один их них – о полномочиях АМКУ – должны принять до конца года, рассказывала в интервью LIGA.net автор документов Роксолана Пидласа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

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