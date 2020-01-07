Новые штрафы для водителей, подорожание газа и пенсионный возраст: все, что нужно знать украинцам в 2020-м

Украинцев в 2020-м ожидает целый ряд новшеств. Помимо приятного – пересчета минимальных зарплат и пенсий – также вырастет и часть штрафов. В июле резко повысят штрафы для выпивших водителей, а в январе – для "евробляхеров".

Подробнее о новшествах 2020-го читайте в материале OBOZREVATEL.

Новый тариф на газ: сколько заплатим

С 1 января в Украине действует "страховой тариф" на кубометр газа – 6,6 грн плюс тариф на транспортировку. В среднем конечная цена составит около 8 грн за кубометр.

Сколько заплатит семья по новым тарифам (из учета цены в 8 грн/куб):

За плиту:

Было: 68,3 грн (в 2019-м)

Будет: 79,2 грн (в 2020-м)

За плиту и подогрев воды газом:

Было: 217,3 грн (в 2019-м)

Будет: 252 грн (в 2020-м)

Тариф на газ в Украине Pixabay

Единый "страховой" тариф будет действовать до конца зимы. "С 1 января 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 5500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 12% меньше, чем в январе 2019 года", – говорится в заявлении НАКа.

Часть налогов повысят: какие и как

ФЛП-единщики

Вместе с ростом минимальных зарплат увеличится также и размер налогообложения физлиц-предпринимателей. Правда, отчисления вырастут незначительно.

Первая группа единого налога:

• Единый налог – 10% прожиточного минимума (210,2 грн);

• ЕСВ – 1039,06 грн (22% минимальной зарплаты);

• Всего – 1249,26 грн.

Вторая группа единого налога:

• Единый налог – 20% минимальной зарплаты (944,6 грн);

• ЕСВ – 1039,06 грн;

• Всего – 1983,66 грн.

Третья группа:

• Единый налог – 5% дохода;

• ЕСВ – 1039,06 грн;

• Всего –1039,06 + 5% дохода.

Налоги для работающих Pixabay

Работающие украинцы должны платить 41,5% от своей "грязной" зарплаты государству. Правда, налоги и взносы делает работодатель, поэтому львиная доля сотрудников даже не догадывается, какой размер их полной зарплаты. Для примера рассмотрим, как вырастут отчисления с минималки.

Было: 4173 грн;

Будет: 4723 грн.

Подоходный налог:

Было: 751,14 грн;

Будет: 850,14 грн.

ЕСВ:

Было: 918,06 грн;

Будет: 1039,06 грн.

Военный сбор:

Было: 62,5 грн;

Будет: 70,8 грн.

Всего:

Было: 1731,79 грн;

Будет: 1960,04 грн.

Налог на недвижимость

В 2019-м налог платился с учетом минималки за 2018-й. То есть за квартиру площадью в 100 квадратов нужно было заплатить до 2,2 тыс. грн. А вот в следующем году за такую же квартиру придется отдать уже 2,5 тыс. грн.

Размер налога определяет местная власть. Закон же их ограничивает максимальной ставкой – 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. По решению городского или сельского совета вместо 1,5% могут, например, взимать 1% минималки.

Налог на недвижимость Pixabay

Налог платят украинцы, которые владеют домами и квартирами площадью от 60 и 120 квадратов. Однако, как и в случае со ставками, местная власть имеет право норму увеличить. Например, взимать налог только с квартир площадью от 80 квадратов. Но уменьшить до 50-и – нельзя.

Что будет с минимальной зарплатой и пенсией

В Украине минимальная заработная плата с 1 января повысилась до 4723 грн. Это на 13,2% или 550 грн больше, чем в 2019 году. Соответствующая сумма установлена в законе о государственном бюджете на 2020 год.

С 1 июля минимальную выплату повысят с 1638 до 1712 грн. Параллельно увеличится и максимальная выплата – с 16 тысяч 380 грн до 17 тысяч 120. С 1 декабря 2020-го украинцы на заслуженном отдыхе будут получать как минимум 1769 грн.

Также вступили в силу новые нормы прожиточного минимума:

дети до 6 лет – 1779 грн,

в возрасте от 6 до 18 лет – 2218 грн,

трудоспособные лица – 2102 грн,

лица, утратившие трудоспособность – 1638 грн.

Штрафы для евробляхеров под вопросом

По закону с 1 января 2020-го уже должны были вступить штрафы за "евробляхи". Правда, окончательное решение примут на Кабмине 14 января. Там якобы рассматривают возможности отсрочить наказание еще на полгода.

Какие штрафы введут в 2020 году:

за вождение машины на еврономерах – 8 500 грн;

повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

от 1 до 10 суток – 340 грн;

от 10 до 20 суток – 8 500 грн;

от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

от 30 суток – 170 000 грн.

Новые правила выхода на пенсию

В Украине с 1 января 2020-го действуют новые правила при назначении пенсий. На выплаты имеют право только те 60-летние, кто наработал от 27 лет стажа. Еще в 2019-м эта норма была на 12 месяцев меньше. Кроме того, в этом году дважды повысят минимальные и максимальные выплаты.

Кто выйдет на пенсию в 63 года:

в 2020-м – от 17 до 27 лет стажа;

в 2021-м – от 18 до 28 лет стажа;

в 2022-м – от 19 до 29 лет стажа;

в 2023-м – от 20 до 30 лет стажа;

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет:

в 2020-м – до 17 лет стажа;

в 2021-м – до 18 лет стажа;

в 2022-м – до 19 лет стажа;

в 2023-м – до 20 лет стажа;

в 2024-м – до 21 года стажа;

в 2025-м – до 22 лет стажа;

в 2026-м – до 23 лет стажа;

в 2027-м – до 24 лет стажа;

в 2028-м – до 25 лет стажа.

Штрафы для алкоголиков за рулем

В Украине введение новых штрафов для пьяных водителей перенесли на 1 июля 2020-го (изначально закон предполагал, что санкции заработают уже с 1 января). Согласно закону об уголовных проступках наказания увеличат с 10,2 до 17-34 тыс. грн. А при повторном нарушении новый штраф составит 51 тыс. грн.

Pixabay

Об этом говорится в опубликованном документе о внесении изменений в Закон о проступках, который ранее приняла Верховная Рада. Так, помимо штрафных санкций, документ предусматривает лишение прав на срок до 3 лет.

Как пояснили в пресс-службе Офиса президента, новшество перенесли на 1 июля из-за того, что не все правоохранительные органы, которым подследственны уголовные проступки, готовы к расследованию этой категории дел.

Абонплата на газ

С 1 января 2020-го украинцы будут получать платежки за газ, даже если вовсе не использовали голубое топливо. Платить придется за инфраструктуру. Мол, чтобы потребитель в любой момент мог открыть конфорку и получить газ, нужно содержать трубопровод, обслуживать целую сеть.

"За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года", – пояснили в пресс-службе Региональной газовой компании.

За доставку газа надо будет платить, даже если вы не используете газ в отдельные периоды. "В следующем году ваша плата за доставку будет скорректирована в соответствии с реальных объемов потребления. Если газовое оборудование, не используется вообще, и вы не планируете этого в будущем, то вам стоит рассмотреть возможность отсоединения от газовых сетей с пломбированием", – говорится в сообщении.

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