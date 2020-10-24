Новые санкции США могут сорвать запуск "Северного потока-2" – "Газпром"

Очередная угроза США расширить санкции в отношении "Северного потока-2" способна отпугнуть от проекта сотни его зарубежных партнеров. Из-за подобных рисков пуск энергетической магистрали в эксплуатацию рискует сдвинутся еще на несколько месяцев.

Об этом сообщила гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, передает МК. От участия в проекте могут отказаться более сотни европейских компаний. Строительство газопровода, сроки завершения которого были намечены еще на декабрь прошлого года, снова рискует затянуться на неопределенное время.

По словам Бурмистровой, многое зависит от погодных условий и от технических характеристик и оборудования судов, участвующих в строительстве. Однако, у проекта есть и вторая составляющая – политическая, которая зачастую оказывается важнее первой – чисто экономической".

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Проект "Северного потока-2" Инфографика OBOZREVATEL

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