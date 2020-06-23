В Польше объяснили, почему США могут навсегда остановить "Северный поток-2"

Новые санкции США против газопровода "Северный поток-2" могут навсегда остановить строительство российского газопровода или же крайне усложнить для Кремля эту задачу.

При этом "Газпром" изначально был готов, что западные компании могут отказываться от сотрудничества с ним. Такое мнение высказал в интервью Polskie Radio эксперт Мариуш Маршалковский, сказано в публикации на "ИноТВ".

Он обратил внимание на то, что в декабре из строительства газопровода вышла швейцарская компания Allseas. И хотя россияне сейчас говорят, что они в состоянии завершить строительство самостоятельно, новый проект санкций, которые сейчас готовят США, может поставить и на этом крест.

"Цель санкций в том, чтобы полностью остановить строительство газопровода "Северный поток-2", – подчеркнул эксперт.

Маршалковский объяснил, что выход Allseas из проекта указал на ключевое обстоятельство – западные компании. вступая в российский проект, изначально были готовы к введению санкций.

"Россияне никоим образом не прореагировали нервно на то, что Allseas покинула процесс строительства в декабре. Не было никаких ответных шагов со стороны "Газпрома", хотя компания его бросила с незаконченным газопроводом посреди Балтийского моря", – обратил внимание Маршалковский.

Он считает, что в договоре между Allseas и выступающей от лица "Газпрома" компании Nord Stream 2 AG был пункт касательно возможных санкций.

"Мы можем предполагать, что в договоре было отмечено, что в случае введения каких-либо американских санкций, либо реальной угрозы их введения, исполнитель имеет право покинуть строительную площадку, чтобы избежать этих ограничений", – сказал он.

В таких условиях, по мнению Маршалковского, недостающие 100 км газопровода Россия может и не проложить, либо она сумеет сделать это с большим трудом.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции США уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

В Германии призывают ответить на такие действия Вашингтона санкциями как в отношении авторов американских ограничительных мер, так и в виде пошлин на сжиженный природный газ из США.

20 июня стало известно, что "Газпром" переписал свое судно "Академик Черский" на действующий в России фонд STIF. Таким образом компания нашла способ достроить "Северный поток-2".