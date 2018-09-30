Водителей авто на еврономерах ждет неприятный сюрприз: в чем суть

Новые правила парковки и усиленные штрафные санкции для нарушителей ПДД, которые вступили в силу в Украине с 27 сентября, могут причинить крупные неприятности водителям автомобилей на еврономерах.

Как рассказал изданию "Апостроф" гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, владельцы "евроблях" в случае эвакуации на штрафплощадку фактически будут терять свои авто навсегда.

Как объяснил эксперт, если законные владельцы автомобилей без проблем заберут свою "ласточку" со штрафплощадки после уплаты штрафа, то авто на иностранной регистрации будут возвращать только тем, кто ввез его на территорию Украины. Но фишка в том, что фактический владелец авто и человек либо фирма, которые протащили "бляху" в страну, - далеко не всегда одно и то же лицо. Получается, что забрать свою машину просто не получится.

"Какой-нибудь молдаванин или белорус, который завозил машину в Украину, либо представитель литовской фирмы, которой и нет уже давно, конечно же, не приедет забирать авто. А если разрешат выдавать со штрафплощадок такие авто на основании доверенностей, то сразу же пойдет волна, когда "левые" люди начнут забирать чужие авто, ведь такие писульки можно в интернете за 50 гривен купить. Если же оставят жесткое требование, что авто должен забрать только владелец или лицо, которое ввезло автомобиль, то вскоре штрафплощадки окажутся забитыми только "бляхами", - спрогнозировал Назаренко.

Издание напомнило, что по новым правилам парковочные инспекторы получили полное право эвакуировать транспортные средства на штрафплощадку. Для того чтобы авто забрали, пока водитель выбежал, например, за утренним кофе, его нужно бросить на проезжей части минимум во втором ряду или припарковаться на железнодорожном переезде, трамвайных колеях, мосту, путепроводе или в тоннеле, на пешеходном переходе или на расстоянии менее 10 метров от перехода, остановке общественного транспорта, перекрестке, велодорожке.

Заберут авто и в том случае, если инспектор определит, что транспортное средство мешает работе коммунальщиков, например, снегоуборочным машинам, или создает препятствие для движения пешеходов.

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