Новые адские санкции США: раскрыты детали удара по Москве

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с "делом Скрипалей". Второй пакет ограничительных мер против РФ включает в себя ограничения по операциям с госдолгом РФ, ужесточение лицензирования, отказа предоставлять кредиты.

Об этом со ссылкой на информацию Государственного департамента США сообщает RT. Санкции ввели как минимум на год, после решение могут продлить.

Что включают в себя санкции:

запрет американским банкам покупать на первичном рынке номинированный не в рублях госдолг России;

ужесточение лицензирования при продаже в РФ ряда товаров и технологий, контролируемых Министерством торговли США;

также Соединённые Штаты официально выступили за отказ в предоставлении какого-либо кредита, финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд.

"После первого пакета санкций в ответ на использование Россией "Новичка" при покушении на частное лицо в Соединенном Королевстве Россия не предоставила гарантий, требуемых в соответствии с законодательством США, поэтому мы вводим второй пакет санкций", – сообщил представитель администрации президента США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия – Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых – Александр Петров и Руслан Боширов.

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов работают на ГРУ, а их настоящие имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

При этом выяснилось, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Британии после покушения.

Племянница экс-полковника ГРУ считает, что его уже давно нет в живых, а Лондон "ведет дело к смерти экс-полковника ГРУ и уничтожению улик".

США продолжают давление на Россию. В частности, конгресс опубликовал проект закона, призванный существенно подкосить российскую экономику. Многие эксперты уже называют его “адским”, ведь он может затронуть основные сырьевые отрасли РФ – нефть и газ, а также напрямую президента Владимира Путина.

Американцы в последнее время серьезно взялись за деньги Путина. Так, де-факто американские спецслужбы проверят незаконные и засекреченные финансовые потоки и операции, которые могут быть связаны с президентом России. После этого у Белого дома появится реальная возможность наложить арест на имущество Путина.

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