Что всегда имело огромную ценность и долгое время считалось самым надежным активом? Золото. Этот актив использовался во времена политической, социальной и экономической неопределенности, поскольку верили, что его стоимость будет стабильной или даже будет расти при падении ценности других активов. Мне кажется, многие уже устали говорить о том, насколько технологичным становится мир, и какое влияние на этот процесс оказала пандемия. Однако сложно не отмечать такие значительные сдвиги в привычках и поведении людей.

Недавно крупнейшее независимое консалтинговое агентство deVere Group провело исследование, согласно которому более двух третьих (67%) из 700+ опрошенных миллениалов предпочитают биткойн золоту как надежный актив, в который готовы вложить свои денежные средства. Респондентами являются клиенты компании со всего мира, родившиеся в период с 1980 по 1996 год. Не стоит забывать, что миллениалы давно стали активными и важными потребителями.

При этом высокая волатильность биткойна и его неопределенное будущее все же вызывают сомнения у людей - вряд ли на сегодняшний день кто-то вложит все свои сбережения в криптовалюту. Однако это сегодня, ведь актуальность и интерес к виртуальному активу как к средству обмена, децентрализованной валюте и средству сбережения, быстро растет, и уходящий 2020 год может стать одним из ключевых в изменениях денежных отношений. Исходя из этого, опыт работы и регулирования виртуальных активов важен каждой стране.

Вернемся к Украине

Скажем честно, необходимость разработки и принятия закона о виртуальных активах в Украине назрела уже очень давно. ВРУ приняла в первом чтение законопроект № 3637 "О виртуальных активах". Это однозначно большой плюс как для участников рынка, так и для потребителей.

Процессы, которые, по факту, и так существовали в Украине и формировали достаточно большой и прибыльный сегмент рынка, теперь будут работать в правовом поле. Если ранее отсутствие законодательной базы не позволяло обложить налогами операции по криптовалютам, то теперь миллионный рынок сможет работать на одних условиях с другими рынками.

Закон обеспечивает регулирование сферы на законодательном уровне. Закрепляется ответственность за нарушения на рынке виртуальных активов. Это очень важно, ведь на криптобиржах пользователи сталкиваются с мошенничеством - деньги за крипту отправил, а виртуальный актив не получил.

Однако многие процессы еще требуют рассмотрения и урегулирования, наприме лицензионные условия, порядок работы и т.д. Самые интересные вопросы функционирования виртуальных активов в Украине будут идти в подзаконных актах.

Более того, для полноценного запуска криптовалют нужно окончательно доработать украинское законодательство в сфере АML. У стран-участников FATF есть список обязательных требований для регулирования рынка виртуальных активов. Их реализация позволит принимать адекватные меры для предотвращения их использования в преступных целях.

На данный момент наша страна выполняет примерно четверть требований FATF. Уже неплохо, но работы еще много. В первую очередь, законопроект необходимо согласовать с Национальным банком Украины, который пока не признал криптовалюту валютой. Во-вторых, доработать регуляторную базу и усилить контроль за счет качественной статистики.

Почему это так важно? Потому что Украина может попасть в blacklist FATF, что чревато последствиями для международных финансовых операций по всем отраслям экономики. Последний раз мы находились там в 2011 году.

В целом принятие законопроекта “О виртуальных активах” открывает новые возможности для участников рынка - но лишь в том случае, если за ним последует комплексная доработка описанных выше вопросов.