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/Рынки и компании

Новая зарплата Коболева: в Кабмине приняли решение по "Нафтогазу"

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Кабинет министров продлит контракт с правлением НАК "Нафтогаз" на 1 год. При этом заработные платы руководства, в том числе главы правления Андрея Коболева, снизят в два раза, а премии отменят.

Об этом 20 марта на заседании Кабмина заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Так, по словам премьера, наблюдательный совет "Нафтогаза" рекомендовал правительству продлить контракт, Кабмин согласился на такой шаг при трех условиях: до 2020-го разделить "Нафтогаз" (отделить оператора газотранспортной системы), увеличить добычу газа и снизить в два раза заработные платы руководства НАК.

"Заработная плата, зарплата, а не полная награда, должна быть в два раза меньше, чем есть сегодня. Без премий и вознаграждений. Мы, правительство, примем решение продлить контракт с руководством компании на год", – пояснил премьер.

Андрей Коболев

Андрей Коболев

"Нафтогаз"

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Конкурс на новое руководство "Нафтогаза" проведут 20 марта 2020 года. При этом ежеквартально компания должна будет отчитываться перед Кабмином, и если поставленные цели по разделению "Нафтогаза", увеличения объемов добычи не будут приняты, контракт разорвут преждевременно.

Отметим, что по информации OBOZREVATEL ежемесячная заработная плата Андрея Коболева составляет более двух миллионов гривен (без учета премий и других бонусов). Руководство "Нафтогаза" размер своих заработных плат озвучивать отказывается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
План действий Кабмина
Место
Украина
Теги
Нафтогаз Украинызарплата врача
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Нафтогаз,вы охуели?
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Всегда гордился что украинец. Никогда не стеснялся. А последние три года стыжусь. Кто угодно,но не украинец. Позор, ганьба и тд
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
А мы,быдло хохляцкое,должны платить за газ и прочее по сверхзавышеных тарифах,пока ублюдочная власть платит гейропейские зп всяким тварям. Хотя это не зп европы,ведь сказали что там в 4 раза ниже. С другой стороны где те, кто там на майдане стоял? Или вы за такое стояли? Тогда спасибо и нехай щастить. Заслужили. Ваш перзидент подарит вам дюшеску. Уряяяя
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