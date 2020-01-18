"Новая Великая депрессия" В МВФ дали шокирующий прогноз по мировой экономике

В МВФ считают, что мировая экономика из-за общей нестабильности рискует повторить Великую депрессию, которая случилась в 20-х годах 20-го века.

Об этом сказала директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, сообщила пресс-служба МВФ. При этом есть угроза, которой не было раньше – изменение климата.

По ее словам, за последние два десятилетия резко сократилось неравенство в доходах между странами. В то же время во многих странах выросло неравенство между доходами населения. "Например, в Соединенном Королевстве самые богатые 10% населения сейчас контролируют почти столько же богатства, сколько самые бедные 50%", – сказал Георгиева.

Эта тенденция ей напоминает начало 20-го века. "Когда силы технологий и интеграции привели к первому золотому веку, "Бурным двадцатым" (резкому подъему мировой экономики и общественной жизни после Первой мировой войны, – Ред.) и, в конечном итоге, к финансовой катастрофе", – провела параллели Георгиева.

При этом она считает, что сейчас есть проблема, с которой не сталкивались в 20-х годах: изменение климата. От нее сильнее всего могут пострадать бедные жители планеты. "По оценкам Всемирного банка, если мы не изменим нынешний климатический путь, к 2030 году еще 100 миллионов человек могут жить в условиях крайней нищеты", – отметила глава МВФ.

Мировая экономика

Как сообщал OBOZREVATEL, датский Saxo Bank опубликовал "шокирующие предсказания" на 2020 год. В них речь идет о событиях, которые маловероятны, но если они произойдут, то могут нанести серьезный удар по мировой экономике.

МВФ ожидает замедления роста экономики и масштабных проблем в связи с торговыми войнами между США и Китаем.

В 2020 году мировую экономику могут расшатывать горячая война на Ближнем Востоке, холодная война между Китаем и США, а также битва против изменения климата.

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