Новая стратегия цифровых финансов в Европе: НБУ реализует лучшие практики в этой сфере

Кирилл Шевченко Рынки и компании 16:00, 15.10.2020 Обновлено: 16:02, 15.10.2020

Новая реальность создает новые вызовы – Еврокомиссия приняла новую Стратегию цифровых финансов, которая является дорожной картой для Европейского Центрального Банка и всех центробанков ЕС в вопросах диджитализации.

Одной из причин принятия новой стратегии стала актуализация важности развития цифровых финансов в связи с рисками, возникающими из-за Covid-19. Так в первые недели пандемии коронавируса использование финансовых приложений в Европе возросло на 72%. В течение пандемии количество кибератак на финансовые учреждения выросла на 38%.

Кроме того, Европа является родиной успешных Финтех компаний. Финтех стартапы и инновации меняют структуру рынка, когда все больше новых игроков становятся активными участниками финансовых рынков.

Для преодоления новых вызовов Стратегия цифровых финансов предусматривает:

  • обеспечение технически совместимой цифровой идентификации человека на территории всех стран ЕС;

  • создание четких и понятных правил ЕС для криптоактивив;

  • использование европейского паспорта для криптоактивив с надежными защитными элементами для защиты потребителей и обеспечения финансовой стабильности;

  • продвижение обмена данными между компаниями финансового сектора ЕС и за его пределами;

  • новые жесткие правила цифровой операционной устойчивости, которая включает качество программного кода, связи. Эти правила являются обязательными как для финансовых учреждений, так и для критических провайдеров, например, поставщиков услуг облачных вычислений и тому подобное. Они будут подлежать надзору с целью выявления неприемлемых операционных рисков, которые они могут создавать для финансовой системы;

  • соблюдение принципа "одинакова деятельность, одинаковые риски, одинаковые правила". Это предполагает, что все участники рынка, как традиционные (банки, страховые и инвестиционные компании), так и Финтех-компании и крупнейшие компании цифровых технологий, предоставляющих платежные, сберегательные, страховые услуги, подлежат надзора;

  • предоставление надзорным органам новых инструментов для предотвращения рисков в финансовой системе.

Плюсами Стратегии являются:

  • потребители получат лучшие финансовые продукты;

  • появятся новые способы финансирования предприятий ЕС, в частности малых и средних предприятий;

  • поддержка "Стратегии восстановления ЕС" и новые пути привлечения финансирования в поддержку Европейской Зеленой Соглашения (European Green Deal) и Новой промышленной стратегии для Европы;

  • интеграция финансовых рынков в рамках Банковского союза ЕС и Союза рынков капитала европейского сообщества благодаря трансграничным цифровым финансовым потокам;

  • усиление способности Европы удерживать и усиливать открытую стратегическую автономию в сфере финансовых услуг.

Поздравляю наших европейских коллег с важными и амбициозными планами и верю в их успешную реализацию.

Уверяю, что Национальный банк Украины изучает ведущий мировой опыт цифровых финансов и реализует лучшие международные практики в этой сфере.

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