Новая сделка ОПЕК+ изменила цены на нефть

Цены на нефть начали подниматься после того, как страны-производители сырья согласились и дальше ограничивать ее добычу.

Так, по данным лондонской биржи ICE Futures, во вторник, 9 июня, стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в августе выросла на 0,85% – до $41,5. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI также подорожали – до $38,74 за баррель (+1,44%).

Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 9:20 по киевскому времени.

Цены на нефть TheICE

Цены на нефть TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня министры ОПЕК договорились продлить текущий уровень сокращения добычи нефти еще на один месяц – до августа.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

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