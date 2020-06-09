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9 июня • обновлено в 10:32
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/ Рынки и компании

Новая сделка ОПЕК+ изменила цены на нефть

2.5т
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Цены на нефть начали подниматься после того, как страны-производители сырья согласились и дальше ограничивать ее добычу.

Так, по данным лондонской биржи ICE Futures, во вторник, 9 июня, стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в августе выросла на 0,85% – до $41,5. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI также подорожали – до $38,74 за баррель (+1,44%).

Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 9:20 по киевскому времени.

Цены на нефть

Цены на нефть

TheICE

Цены на нефть

Цены на нефть

TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня министры ОПЕК договорились продлить текущий уровень сокращения добычи нефти еще на один месяц – до августа.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Теги
Brent WTI нефть
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Экономика Рынки и компании

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