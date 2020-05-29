"Новая почта" с 1 июня будет взимать плату за хранение посылок

Компания "Новая почта" с 1 июня отменит бесплатное хранение посылок на своих складах, которое было введено из-за карантинных ограничений.

С этого дня возобновятся стандартные условия услуги хранения – посылки бесплатно хранятся 7 календарных дней, а на восьмой день начинает начисляться плата. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Сейчас в городах восстанавливается движение общественного транспорта, планируется восстановление междугородных и межобластных пассажирских перевозок. Поэтому мы приняли решение возобновить действие услуги", – сказали в "Новой почте"

"Новая почта"

Как это будет происходить

Плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно.

Для тех отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно, первым платным днем хранения будет 8 июня.

Для отправлений, будут поступать в отделение после 1 июня, будут действовать стандартные условия услуги.

С 1 июня все клиенты получат стандартное информирование о восстановлении действия услуги во все каналы связи – SMS, Viber и др.

Сколько стоит хранение (начиная с 8 дня)

отправление до 1 кг – 10 грн/день;

до 30 кг – 20 грн/день;

более 30 кг, шины и диски – 30 грн/день;

паллеты – 100 грн/день.

Тарифы на хранение novaposhta.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта из-за распространения коронавируса и карантина "Новая почта" закрыла часть отделений. Речь идет о тех пунктах, которые расположены в торгово-развлекательных центрах.

Украинская по всей стране приходят "подарочные сертификаты на 1500 грн" на покупки в ювелирных магазинах, которых не существует. Сертификаты присылают наложенным платежом в отделение "Новой почты", однако чтобы получить "подарок", придется отдать 90-150 грн и оплатить почтовые услуги.