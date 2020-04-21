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21 апреля • обновлено в 17:25
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"Новая почта" изменила правила выдачи посылок

2.6т
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Компания "Новая почта" ввела новую должность администраторов, которые на улице возле своих отделений будут обслуживать клиентов с оплаченными посылками.

Так будет снижаться риск передачи коронавируса в помещении. Теперь люди, которые пришли получить заранее оплаченную посылку, могут не заходить в отделение. Администратор на улице сам подойдет к ним, проведет идентификацию и выдаст посылку. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Новая почта"

"Новая почта"

Также быстро оплатить посылку можно на улице с помощью мобильного приложения "Новой почты".

Сейчас обслуживают клиентов на улице почти 500 администраторов отделений по всей Украине. В зависимости от количества клиентов эту работу выполняют один или два сотрудника. Администраторы работают на улице при температуре от +10С и при благоприятных погодных условиях.

Обслуживание клиентов на улице продолжается в течение всего рабочего дня. У администраторов, как и у всех других сотрудников, есть средства индивидуальной защиты – маски, перчатки и антисептик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине минимальная помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа на период карантина увеличилась с 650 грн до 1000 грн.

В Украине в связи с карантином временно приостановили деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Тег
Новая почта
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