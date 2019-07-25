Реформа по-новому: украинцы будут получать две пенсии, но заплатят больше

В Украине уже около 15 лет обсуждают запуск накопительных пенсий. Проще говоря, предлагают платить взносы не только на выплаты действующим пенсионерам, но и часть зарплаты откладывать на персональный счет, которым можно воспользоваться при достижении определенного возраста.

Действующий Кабмин взял на себя обязательство запустить накопительные пенсии, однако окончательное решение так и не принял. Теперь же новая власть заявляет: второй уровень системы запустят, вопрос только во времени.

OBOZREVATEL разобрался, почему пенсионная реформа в Украине осталась недоделанной и каких нововведений стоит ожидать.

Пенсионная реформа по-новому

Пенсионную реформу в Украине до конца так и не доделали. Согласно закону, следующий шаг – запуск накопительных выплат – не приняли. Не решились. Хотя в документах прописали обязательства правительства разработать соответствующие изменения. На деле же скептиков накопительного уровня в Кабмине оказалось больше.

Кроме того, по информации OBOZREVATEL, спешить с запуском второго уровня не рекомендовали и в МВФ. В результате до сих пор в стране работает только первый уровень пенсионной системы – солидарный.

Справка:

Накопительный (второй) уровень пенсионной системы – обязательные платежи с зарплат на свой личный счет, с которого средства можно будет получить при достижении определенного возраста или при определенных обстоятельствах.

Солидарный (первый) уровень пенсионной системы – базовая пенсия: все работающие платят взносы в единый "котел", деньги из которого сразу же раздаются действующим пенсионерам.

По старой модели дополнительный налог и право получать вторую пенсию получат украинцы не старше 35 лет, поясняет ученая Лидия Ткаченко. При этом взнос должен был составлять около 7%.

Для примера, OBOZREVATEL подсчитал, каким бы был размер второй пенсии крановщика со стажем 35 лет, который зарабатывал 15 тыс. грн. Согласно расчетам Нацкомиссии по ценным бумагам, при дополнительном взносе в 7% (крановщик относится ко второму списку профессий), размер второй пенсии должен составить 10,2%.

Таким образом, основная пенсия (если выходить в этом году) была бы на уровне 3,7 тыс. грн, а "вторая" – 1,5 тыс. грн. То есть в сумме крановщик на пенсии, если бы предложенные правила полноценно действовали, получал бы 5,2 тыс. грн. Стоит также учитывать, что если экономика Украины будет активно развиваться, то частные пенсионные фонды смогут приумножить сбережения более значительно. Тогда вместо 1,5 тыс. можно будет получать, например, 2 тыс. грн. Кроме того, согласно законопроекту, при выходе на заслуженный отдых можно будет получать разовую выплату.

Накопительные пенсии должны дополнить действующую солидарную систему, и в результате это якобы позволит значительно увеличить доходы украинцев в старости. Однако тут есть несколько важных "но". В солидарной системе деньги не должны "работать". Их собирают и сразу же раздают. А вот в накопительной есть много рисков: собранные средства может "съесть" инфляция, они могут обесцениться в результате очередного кризиса, за обслуживание инвестиционных компаний и фондов также придется платить.

Открытый вопрос: готовы ли украинцы платить

Чтобы получать достаточную пенсию, копить нужно практически со старта рабочей карьеры, рассказывает Лидия Ткаченко. "У нас люди и так накапливают на "черный день", всегда есть какие-то сбережения. Но с другой стороны не все люди понимают и не все готовы откладывать на старость", – отмечает ученая.

Финансовый эксперт Галина Третьякова поясняет – есть целый ряд нерешенных вопросов. Предыдущие правительства свои законопроекты рассматривали, но главного – дискуссии в обществе – так и не начали. Как минимум необходимо дать ответ:

будет ли государство "доплачивать" до взносов;

сколько будет отдавать работодатель;

какой процент из зарплаты будут направлять на накопительные пенсии;

до какого возраста можно принимать участие в системе;

кто будет распоряжаться инвестициями.

И это только часть открытых вопросов. Способы решения есть по каждому варианту, а вот единой позиции работодателей, профсоюзов, политиков и обычных украинцев нет. Если у обычного украинца спросить, сколько он готов отдавать со своей зарплаты, скорее всего, он назовет цифру, близкую к нулю. Для примера, OECD проводили исследования в некоторых европейских странах и выяснили: там готовы откладывать 2%.

Но чтобы рассчитывать на ощутимую пенсию, двух процентов, конечно же, не хватит. "Провалено главное – коммуникация. Написать закон можно хоть за месяц, но нам нужно провести масштабную дискуссию и сформулировать ответы по каждому из вопросов", – уверяет Третьякова. До недавних пор она представляла интересы страхового рынка и была активным сторонником накопительных пенсий. Теперь же Галина Третьякова – часть пропрезидентской команды и будущий народный депутат.

Она уверяет, что в программе Зеленского четко обозначен запуск накопительных пенсий. Мол, вопрос это уже решенный. И дело только за временем. Стоит также отметить, что также важно, кто займет место министра социальной политики в Кабмине. Действующий – Андрей Рева – категорически не поддерживает запуск накопительных пенсий, несмотря на то, что, к примеру, вице-премьер Павел Розенко несколько раз обещал запустить второй уровень.

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