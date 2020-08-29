Новая криптовалюта обогнала биткоин на 750%

Токен Robonomics Web Services (RWS) стал второй за август криптовалютой, обогнавшей в цене биткоин. Курс альткоина начал стремительно расти 7 августа с отметки в $7100 и к текущему моменту достиг $97 000. Это на 750% дороже, чем BTC. Максимум стоимости RWS установил 16 августа — $116 000.

Об этом сообщает издание РБК. Причиной настолько высокой цены токена является его небольшая эмиссия: всего существует 100 монет RWS. В связи с этим альткоин, пусть и обогнал в цене первую криптовалюту, но по-прежнему уступает ей в капитализации. Величина этого показателя у обоих активов составляет $5 млн и $210 млрд соответственно.

Robonomics – не первый токен, который опередил в цене биткоин. Аналогичного результата добился альткоин DeFi-платформы yEarn Finance (YFI). Криптовалюта была выпущена 18 июля и к текущему моменту подорожала почти на 55 000%, с $32 до $17 500. Ключевым фактором также стала низкая эмиссия в 30 тыс. монет.

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