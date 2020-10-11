НКРЭКУ дискредитировала себя коррупцией и безответственностью, – Кучеренко

Нынешний состав НКРЭКУ полностью себя дискредитировал, а жалобы этого органа на якобы давление со стороны народных депутатов связанные с критикой его бездействия и коррумпированности. Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко, член временной следственной комиссии, которую НКРЭКУ обвинила в давлении.

"Как я понимаю, это сезонное обострение коллективного неконституционного и безответственного органа, который за последние шесть лет полностью себя дискредитировал. Связываю это с моей принципиальной позицией относительно его бездействия, импотенции, коррумпированности и неконституционности", –прокомментировал заявление НКРЭКУ народный депутат Кучеренко.

Он отдельно отметил о злоупотреблениях НКРЭКУ по тарифам столичных предприятий теплокоммунэнерго.

"Особенно поражает их мошенническая позиция относительно незаконных начислений для киевлян со стороны" Еврореконструкции "и Киевтеплоэнерго", – добавил Кучеренко.

Напомним, 9 октября НКРЭКУ заявила, что обратилась к ГБР с заявлением о давлении со стороны народных депутатов, входящих во временную следственную комиссию, которая изучает злоупотребления на энергорынке.

За два дня до этого, 7 октября, стало известно, что НАЗК начала проверку главы НКРЭКУ Тарасюка из-за бизнес-интересов его брата в энергетике по обращению ВСК.

Эти факты обнаружили депутаты-члены ВСК. По их информации, родной брат председателя НКРЭКУ руководит компанией "Эф энд Эм Украина", которая во время работы Тарасюка в НКРЭКУ работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетического сектора.

Кроме того, депутаты установили, что после 2014 года Тарасюк регулярно посещал Россию, в том числе, прямым железнодорожным сообщением Киев – Москва летом 2018 года.