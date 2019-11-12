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12 ноября • обновлено в 03:41
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/ Рынки и компании

"Нищают еще больше": россиянам предрекли проблемы из-за банков

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Минфин России вынужден заливать триллионы рублей в свои банки, чтобы они не обрушились и не похоронили “ведущую” экономику мира. Однако, спасая банки, государство делает нищими граждан.

Причина в том, что из-за вложения средств в банковский сектор приводит к падению ставок по вкладам, изъятию денег из экономики, а население лишается дополнительных процентов от вкладов. Об этом написал военно-политический аналитик Александр Коваленко.

"Выходя на эфемерный уровень макроэкономической стабильности и получая профицит бюджета, РФ за счёт сверхприбылей с заложенных в бюджет $40 за баррель нефти свободные средства направляет в банковский сектор. Это повышает ликвидность банков, а вот граждане РФ, наоборот, от такого процесса – нищают ещё больше", – написал Коваленко.

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Он привел данные банковской аналитической группы Fitch Ratings, согласно которым с 2013 года Центробанк РФ залил в банковскую систему около $80 миллиардов, или 5,2 триллиона рублей. Это примерно соответствует 30% от бюджета Российской Федерации на 2019 год.

При этом количество банков в РФ с 2013 по 1 января 2019 год уменьшилось с 897 до 440. По итогам 2019 года ожидается сокращение банковского сектора РФ до менее 400 финансовых учреждений.

"Вот и получается, что спасение банковского сектора в РФ проходит в режиме дорогого лечения давно уже умершего пациента. Средства тратятся, а тело – разлагается. При этом средства, разумеется, можно было бы направить на других больных, в данном случае – население РФ. Но когда руководство России волновала судьба их граждан?", – подводит итог Коваленко.

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Тема
Кризис в России
Персона
Злой одессит
Место
Россия
Теги
Банк России Новости России
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Junio Van
Junio Van
Ах это коваленко написал, тот самый ,,злой имбецил,, Тогда можно верить)))
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