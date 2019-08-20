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"Никогда такого не было": в сети осудили скандальные планы Зеленского на АМКУ

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Дочь университетского преподавателя президента Украины Владимира Зеленского подала свою кандидатуру на должность государственной уполномоченной Антимонопольного комитета.

Речь идет о доценте кафедры правового регулирования экономики Криворожского экономического института Ирине Копайгоре. Ее отец Иван Копайгора – завкафеды правоведения в этом институте. Он преподавал Зеленскому теорию государства и права. Об этом пишут "Наші гроші".

Также известно, что в Криворожском экономическом институте работает отец президента Александр Зеленский. Он профессор, многолетний заведующий кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения.

Фото Ирины Копайгоры на сайте института

Фото Ирины Копайгоры на сайте института

kneu.dp.ua/kopajgora-i-i/

Декларацию кандидата на должность государственной уполномоченной АМКУ Ирина Копайгора подала в реестр НАПК 18 августа.

Новости
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Декларация Ирины Копайгоры

Декларация Ирины Копайгоры

public.nazk.gov.ua/declaration

В интернете уже высмеивают такое "землячество".

"Зеленский только-только выстебывал Порошенка за кумовство и непотизм. Только-только уволили Вовка и Полюховича [предыдущие госуполномоченные АМКУ, – Ред.] только за то, что они были отПорошенка. И ось маемо. Никогда такого не было и вот опять. А ведь именно из-за подобных назначений при двух папередниках ходил анекдот, что для заполнения вакансий в Киеве хватают людей на остановках в Енакиево и Виннице. Ну вот включился лифт и вКривом Рогу", – написал журналист "Наших грошей" Юрий Николов.

В ответ ему предложили вспомнить, что обещал Зеленский, когда был кандидатом в президенты.

"Вспомним, как в собственной предвыборной программе кандидат на пост Президента Украины Владимир Зеленский рассказывал нам о стране своей мечты, "где основанием для назначения на должность есть ум, образование, талант и совесть, а не то, что вместе крестили детей", – написал Максим Корниенко.

В АМКУ хочет попасть дочь преподавателя Зеленского

В АМКУ хочет попасть дочь преподавателя Зеленского

Телеграф

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев 4 июля направил президенту Владимиру Зеленскому документ "О рассмотрении вопроса об увольнении государственных уполномоченных", который содержал фамилии всех членов комитета кроме самого руководителя.

А Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украини Светлана Панаиотиди признала, что АМКУ не борется с монополистами так, как должен.

29 июля были названы имена людей, которые, возможно, станут новыми государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Украины. Это Наталья Буроменская и Ольга Нечитайло.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Антимонопольный комитет Украины
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Dell Alex
Dell Alex
Что, Леночка Вове уже не дает?
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