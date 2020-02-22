В "Нафтогазе" подловили на манипуляции премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который сказал, что без транзитного контракта с Россией цена на газ в Украине выросла бы в 3-4 раза.

Исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявил, что на самом деле речь идет о тарифе на транспортировку, который на итоговую стоимость газа влияет незначительно. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это не цена на газ (без транзита) была бы выше в 3-4 раза, а тариф на транспортировку, который является лишь одной из составляющих (причем не самой большой) общей цены", – объяснил Витренко.

Витренко опроверг слова Гончарука

Также Витренко заявил, что Гончарук незаслуженно приписал своему правительству успехи с подписанием контракта. Он напомнил, что победа в Стокгольмском арбитраже, которая дала возможность говорить с "Газпромом" на равных, – это заслуга "Нафтогаза" и предыдущих правительств, а не Кабмина Гончарука.

"Заключение нового контракта на транзит стало возможным прежде всего не из-за действий правительства, а потому, что мы фактически обменяли иски в арбитраже против "Газпрома" на новый контракт. К искам против "Газпрома" правительство никакого отношения не имело. Это я к тому, чтобы не было никаких иллюзий на этот счет", – написал Витренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончарук пообещал, что февральская платежка за газ будет меньше, чем та, которую украинцы получили в январе.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина будет наращивать добычу собственного газа.

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