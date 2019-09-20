"Никакого компромисса": экс-посол США в Украине предостерег Зеленского из-за ПриватБанка

Президент Владимир Зеленский не должен отменять национализацию ПриватБанка. Такое мнение высказал експосол Соединительных Штатов Америки в Украине Стивен Пайфер изданию Bloomberg.

По мнению Пайфера, сейчас Украина переживает экономический импульс. Однако отмену национализации ПриватБанка за этим скрыть не получится.

"Любой вид урегулирования, который отменит национализацию ПриватБанка, будет сигнализировать миру, большинству украинцев, что Зеленский может ничем не отличаться от предыдущих украинских лидеров, которые часто были продажными", — написал бывший посол.

Бывший посол США в Украине посоветовал президенту Зеленскому быть осторожнее с ПриватБанком

По словам Пайфера, Зеленский не должен идти ни на какие компромиссы по вопросу ПриватБанка.

Как сообщал OBOZREVATEL :

21 декабря 2016 ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализированных на сумму 116,8 млрд гривен.

18 апреля 2019 Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил национализацию ПриватБанка. Так, он удовлетворил иск ексвласника финучреждения Игоря Коломойского в Национальный банк и Кабинета министров.

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