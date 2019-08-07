"Черная касса" Партии регионов: Луценко сделал неожиданное заявление

Экс-замглавы СБУ Виктор Трепак, передавший в НАБУ "амбарную книгу" "Партии регионов", не делал о ней никаких публичных заявлений.

Об этом сказал генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире "Радио НВ", сообщает "Зеркало недели".

"Трепак сообщил, что получил документы "черной кассы" "Партии регионов", где много фамилий, суммы и подписи. Господин Трепак заявил, что эти материалы носят секретный характер, он считает неприемлемым их обнародование и сдает в НАБУ, указывая на необходимость соблюдения режима секретности", - сказал руководитель ГПУ.

После этого народный депутат Сергей Лещенко заявил, что в "черной бухгалтерии" есть информация о выплатах американскому политконсультанту Полу Манафорту, который в свое время работал на Виктора Януковича, а в 2016 году возглавил избирательный штаб Дональда Трампа. Информацию, озвученную Лещенко, подтвердил директор НАБУ Артем Сытник.

Однако, по словам Луценко, "амбарная книга" сама по себе не может быть доказательством преступлений американского политтехнолога, так как он лично не расписывался в ней за получаемые суммы. Генпрокурор заявил, что напротив фамилии Манафорта в "черной бухгалтерии" стоят подписи народного депутата Евгения Геллера.

Виктор Трепак Facebook Виктора Трепака

"В "черной кассе" напротив фамилии Манафорта стоит подпись действующего депутата Верховной Рады, гражданина Украины Геллера. Это установлено экспертизой, и этого не мог не знать господин Сытник, объявляя, что есть доказательства получения этих средств непосредственно Манафортом", – отметил Луценко.

При этом он не стал исключать, что эти деньги таки доходили до Манафорта. Так как на его офшорные счета поступали суммы, сопоставимые с теми, что фигурируют в "черной бухгалтерии".

Как сообщал OBOZREVATEL, наибольшая сумма "гонорара" из так называемой "амбарной книги" "Партии регионов2 составляет 6 миллионов долларов.

Подписи бывшего советника беглого экс-президента Виктора Януковича Пола Манафорта не было ни на одной из страниц "амбарной книги" Партии регионов. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

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