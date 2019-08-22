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"За мост переезжайте!" В Крыму разозлились на последствия "русского мира"

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Жители аннексированного Крыма все больше злятся на последствия "полезных" санкций. С ними отказываются сотрудничать практически все иностранные компании и интернет-магазины.

На этот факт в Twitter обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец. Он опубликовал скриншоты с перепиской крымчан и ответами на вопрос, как в Керчь можно заказать товары с интернет-магазина Joom

"Никак", – отвечают пользователи.

"Никак. Пандао и Али вам поможет", – добавляет Николай Ремский, на что получает комментарий, что AliExpress на полуострове тоже не работает.

"За мост переезжайте и заказывайте, что хотите", – весьма недружелюбно ставит точку Андрей Бурбонов.

"Крым. Немного о пользе санкций, которых никто не боится", – прокомментировал КРЫМский бандеровец эту переписку.

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С Крымом отказываются иметь дело все иностранцы

С Крымом отказываются иметь дело все иностранцы

Как сообщал OBOZREVATEL, китайский интернет-магазин AliExpress полностью перестал работать с аннексированным Крымом. Обмануть систему невозможно никакими "маскировками" под покупателей с материка. При этом в техподдержке глобальной платформы все проблемы вежливо объясняют "техническим сбоем".

Также выяснилось, что в Крыму цены на продукты выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
интернет-магазины
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