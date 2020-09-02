Многолетнюю достойную репутацию братьев Суркисов ничто и никто не сможет изменить враньем

На 2 сентября этого года назначено очередное слушание по одной из самых драматичных судебных тяжб в Украине – противостоянию семейства Суркисов с национализированным "ПриватБанком".

Суркисы считают, что в рамках национализации "ПриватБанка" их незаконно лишили средств вследствие шантажа пятого президента Украины Петра Порошенко. По версии Суркисов, по указанию Порошенко ряд связанных с ними компаний Нацбанк признал связанными с акционерами "ПриватБанка". Это решение повлекло трансформацию принадлежащих компаниям депозитов на сумму около $250 млн в акции "ПриватБанка", которые государство выкупило за 1 грн, пишет "Гордон".

По версии "ПриватБанка", поддерживаемой всеми украинскими властями, указанные компании на самом деле связаны с акционерами "ПриватБанка", все процедурные решения безупречны, требования Суркисов незаконны.

Казалось бы, обычный судебный спор состоятельных истцов с еще более состоятельным ответчиком. Однако есть в этой драме очень странная тенденция – регулярные и системные информационные выпады против Суркисов с нарочитым стремлением создать для них крайне негативный образ – от противников национализации "ПриватБанка" до угрозы национальной безопасности и международных мошенников.

Два ключевых фейка об этом деле Суркисов заслуживают отдельного внимания и опровержения.

Фейк №1. Денег нет. Все деньги влиты в капитал "ПриватБанка".

Недавно это заблуждение ясно, кратко и по сути (но тем не менее неверно) изложил на своей Facebook-странице министр юстиции Денис Малюська: "Истцы требуют обязать "ПриватБанк" продолжать обслуживать их депозиты. "Приват" возражает, поскольку депозитов не существует, они были конвертированы в акции банка во время процедуры неплатежеспособности".

Вместе с тем это абсолютная неправда. Дело в том, что депозиты указанных компаний Суркисов были размещены не в Украине, а в кипрском филиале "ПриватБанка".

В финансовой отчетности кипрского филиала "ПриватБанка" за 2017 год на странице 38 указано, что 20 декабря 2016 года Центробанк Кипра внес изменения в банковскую лицензию филиала. Согласно измененной лицензии, филиалу не разрешено проводить межбанковские трансакции с центральным офисом и другими связанными банками. При этом, филиал участвует в нескольких судебных исках и судебных делах, обусловленных процедурой bail-in [трансформации акций в капитал банка]. Остатки на счетах клиентов, участвовавших в судебных процессах с филиалом, составили свыше €247 млн [в эквиваленте] на 31 декабря 2017 года.

Фото Сергея Васильева. "Гордон"

Итак, 20 декабря 2016 года произошел bail-in – трансформация депозитов вкладчиков "ПриватБанка" в акции дополнительной эмиссии этого банка. В этот же день Центробанк Кипра запретил перечислять средства кипрскому филиалу "ПриватБанка" в адрес центрального офиса банка в Украине.

Таким образом, деньги компаний Суркисов не могли покинуть кипрский филиал "ПриватБанка" ни до, ни после 20 декабря 2016 года и не покинули его, что подтверждает выдержка из финансовой отчетности кипрского филиала "ПриватБанка" за 2017 год (см. приложение).

Фото Сергея Васильева. "Гордон"

То же самое группа "ПриватБанк" подтверждает в своем ежегодном отчете от 31 декабря 2019 года (страница 40), согласно которому по состоянию на 31 декабря 2019-го к текущим счетам юридических лиц включено 248 млн грн [в эквиваленте] средств клиентов кипрского филиала банка, которые были предметом конвертации обязательств в капитал при национализации в 2016 году.

Фото Сергея Васильева. "Гордон"

Указанные средства не были перечислены филиалом банка из-за запрета Центрального банка Кипра на проведение филиалом межбанковских расчетов с банком и в связи с судебными исками, открытыми по этим средствам. Банк и его филиал на Кипре не закончили анализ того, следует ли прекращать признание этих сумм, и пока оценивают вероятности различных сценариев решений суда и их влияние на конвертацию обязательств в капитал.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2019 года деньги с депозитных счетов компаний Суркисов по-прежнему находились в кипрском филиале "ПриватБанка", а значит, не были трансформированы в капитал "ПриватБанка", что полностью опровергает фейк №1 об отсутствии денег.

Фейк №2. Kroll сказал, что деньги компаний краденые.

В июле 2020 года малоизвестное даже в США издание Chicago morning star вдруг публикует якобы фрагмент расследования детективной компании Kroll о том, что якобы деньги на депозитных счетах английских компаний Суркисов в кипрском филиале "ПриватБанка" являются производными от кредитов этого же банка, выданных в 2000–2010 годах связанным с банком лицам. Тем не менее украинские СМИ бодро подхватили эту "новость" и активно ее растиражировали.

Суркисы сразу же опровергли эту информацию, а "Экономическая правда" в контекстном материале отметила, что сам сайт Chicago morning star похож на фейковый – фото авторов взяты со стоковых ресурсов, а ресурс преимущественно публикует ориентированные на Чикаго переписанные новости.

Основное возражение Суркисов – аргументы в публикации базируются на недостоверных данных, не подтвержденных ни одним официальным документом. И это действительно так. Исследование детективной компании Kroll проводилось в 2017 году, но до сих пор нигде и никем не обнародовано. Следовательно, любые ссылки на это исследование – не более чем манипуляция, паразитирующая на хорошем имидже этой компании. Ничто и никто враньем не сможет изменить многолетнюю достойную репутацию братьев Суркисов.

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